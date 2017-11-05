«Последний богатырь» стал миллиардером

Российская сказка «Последний богатырь»
производства компаний Disney и Yellow, black and white меньше, чем за две недели проката преодолела планку в один миллиард рублей и стала самым кассовым отечественным фильмом 2017 года, свидетельствуют данные ЕАИС.
К вечеру 5 ноября в копилке картины – 1 млрд и 38 млн рублей, что на 7 млн больше, чем у предыдущего рекордсмена этого года – фильма Федора Бондарчука «Притяжение»
. Второй уик-энд при этом оказался практически сопоставим по сборам с первым.
С нынешним своим показателем «Последний богатырь» входит в пятерку самых кассовых отечественных картин новейшей истории. Лучше него в свое время сработали лишь «Ирония судьбы. Продолжение»
(1,2 млрд рублей), «Экипаж»
(1,4 млрд рублей), «Викинг»
(1,5 млрд рублей) и «Сталинград»
(1,6 млрд рублей).
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