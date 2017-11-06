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Очередную часть «Снежной Королевы» увидят зрители Кореи и Турции

6 ноября
2017 год

Новости кино >>
6 ноября 2017
Четвертый фильм анимационной франшизы «Снежная Королева», который еще находится на этапе производства, продан для проката в Турции, Польше и Южной Корее, сообщает пресс-служба студии Wizart, занимающейся подготовкой мультфильма.

Очередную часть «Снежной Королевы» увидят зрители Кореи и Турции

Новый мультфильм будет носить название «Снежная Королева: Зазеркалье» и расскажет о том, как Герде предстоит прийти на помощь обладателям магических способностей, заточенным в Зазеркалье. Чтобы не дать сказке исчезнуть, девочке придется объединить свои силы со Снежной Королевой. Российский прокат картины запланирован на новогодние праздники 2018-2019.

Примерно на эти же даты прокат «Снежной Королевы: Зазеркалье» намечен и в Турции, где зрители уже знакомы с приключениями российских анимационных героев. Там выходили все три предыдущие части франшизы, дистрибьютором выступала компания Medyavisyon.

Wizart продолжает сотрудничать и с крупнейшей кинопрокатной компанией Польши Kinoswiat. Третья часть франшизы в Польше собрала более 1 млн долларов и обогнала в местном прокате все студийные мультфильмы, кроме «Моаны» от Disney.

«С каждой частью франшизы число зрителей и проданных в кинотеатрах Польши билетов увеличивается, так что мы можем рассчитывать, что «Снежная Королева: Зазеркалье» будет успешнее предыдущих фильмов. Мы ценим сотрудничество с Wizart за чрезвычайно тщательный подход к маркетинговым стратегиям и множество креативных идей для продвижения, которые мы можем применить», – цитирует пресс-служба слова управляющего директора Kinoswiat Марчина Пьясецки.

«Снежная Королева: Зазеркалье» также продана для проката в Южной Корее, где мультфильмы франшизы пользуются популярностью.

«Южная Корея входит в первую семерку крупнейших мировых кинорынков, конкуренция там огромная, и зрителя трудно ввести в заблуждение. Для нас же эта страна стала одной из самых «благоприятных» территорий в географии международных продаж. Мы надеемся, что интерес к продолжению приключений Герды через год сохранится и поможет традиционно успешному прокату», – прокомментировал сделку генеральный продюсер Wizart Юрий Москвин.
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