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«Властелин колец» может стать сериалом

6 ноября
2017 год

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6 ноября 2017
Кинокомпания Warner Brothers и компания Tolkien Estate, владеющая правами на произведения британского писателя Джона Толкина, ведут переговоры со студией Amazon Studios о создании сериала, основанного на трилогии «Властелин колец», пишет издание Variety.

«Властелин колец» может стать сериалом

Warner Bros. Television и Tolkien Estate давно задумали сериал, который был бы основан на классических произведениях Толкина с хоббитами, колдунами и воинами, а в настоящее время Amazon Studios является наиболее вероятным кандидатом на участие в этом проекте. Представители кинокомпании и студии пока отказываются от комментариев на это счет.

По информации источников, в переговорах, находящихся на начальной стадии, лично принимает участие основатель и глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос, являющийся большим поклонником фэнтези и научной фантастики.

Как отмечает издание, ранее Безос поручил руководству Amazon Studios отказаться от узкоспециализированных и естественнонаучных сериалов, таких как «Очевидное» и «Моцарт в джунглях», и перейти к более масштабным и глобальным проектам, каким может стать сериал «Властелин колец».
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