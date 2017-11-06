«Безумец» Дон Дрейпер отправится на поиски отца

Актер Джон Хэмм
, известный по роли Дона Дрейпера в популярном сериале «Безумцы»
, исполнит главную роль в триллере «Сезонное затишье» (Off Season), анонсированном на American Film market, сообщает издание Variety
.
Фильм расскажет про мужчину, который отправляется на поиски своего пожилого отца по суровой канадской тундре. Странное путешествие раскроет шокирующие семейные тайны, которые казались давно забытыми.
Съемки картины, режиссером которой выступит Джонатан ван Тюллекен
, работавший над сериалом «Отбросы»
и комедией «Муви 43»
, начнутся в следующем году. Сценарий ленты Тюллекен написал на основе своей одноименной короткометражки.
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