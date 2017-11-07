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Оксане Фандере исполнилось 50 лет

7 ноября
2017 год

Новости кино >>
7 ноября 2017
Сегодня, 7 ноября, исполняется 50 лет популярной российской актрисе Оксане Фандере.

«Огни притона»

Оксана Олеговна Фандера родилась 7 ноября 1967 года в Одессе. Была призёром первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица». Затем училась у известного театрального режиссёра Анатолия Васильева. В 1993 году окончила РАТИ (ГИТИС). Играла в антрепризах «О мышах и людях» с Дмитрием Харатьяном и у Татьяны Догилевой в постановке «Лунный свет, медовый месяц», а также в спектакле Эдуарда Боякова «Свадебное путешествие» по пьесе Владимира Сорокина.

В кино дебютировала ещё в 12-летнем возрасте, сыграв эпизодическую роль школьницы в знаменитом детском фантастическом фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника». Взрослый дебют актрисы состоялся в детективе 1988 года «Утреннее шоссе».

На счету Фандеры более 30 ролей. Особое место в её творческой биографии занимают работы в лентах Александра Хвана («Дрянь - хорошая, Дрянь - плохая», «Чёрная комната», «Шатун») и своего мужа Филиппа Янковского («В движении», «Статский советник», «Каменная башка»). Актриса также снималась у таких режиссёров, как Юрий Озеров («Сталинград»), Роман Прыгунов («Одиночество крови»), Константин Худяков («Третий вариант»), Тигран Кеосаян («Ландыш серебристый-2»), Андрес Пуустусмаа («Красный жемчуг любви»), Ольга Субботина («Про любоff»), Александр Гордон («Огни притона»), Борис Хлебников («Пока ночь не разлучит»), Егор Баранов («Соловей-Разбойник»), Нана Джорджадзе («Новогодний рейс»), Дмитрий Константинов («Чудотворец») и Клим Шипенко («Салют-7»).
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