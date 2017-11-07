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7 ноября 2017
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Оксане Фандере исполнилось 50 лет
Оксане Фандере исполнилось 50 лет
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Новости кино >>
7 ноября 2017
Сегодня,
7 ноября
, исполняется
50
лет популярной российской актрисе
Оксане Фандере
.
Оксана Олеговна Фандера
родилась
7 ноября 1967
года в Одессе. Была призёром первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица». Затем училась у известного театрального режиссёра
Анатолия Васильева
. В 1993 году окончила РАТИ (ГИТИС). Играла в антрепризах
«О мышах и людях»
с
Дмитрием Харатьяном
и у
Татьяны Догилевой
в постановке
«Лунный свет, медовый месяц»
, а также в спектакле
Эдуарда Боякова
«Свадебное путешествие»
по пьесе
Владимира Сорокина
.
В кино дебютировала ещё в 12-летнем возрасте, сыграв эпизодическую роль школьницы в знаменитом детском фантастическом фильме
Константина Бромберга «Приключения Электроника»
. Взрослый дебют актрисы состоялся в детективе 1988 года
«Утреннее шоссе»
.
На счету Фандеры более
30
ролей. Особое место в её творческой биографии занимают работы в лентах
Александра Хвана
(
«Дрянь - хорошая, Дрянь - плохая»
,
«Чёрная комната»
,
«Шатун»
) и своего мужа
Филиппа Янковского
(
«В движении»
,
«Статский советник»
,
«Каменная башка»
). Актриса также снималась у таких режиссёров, как
Юрий Озеров
(
«Сталинград»
),
Роман Прыгунов
(
«Одиночество крови»
),
Константин Худяков
(
«Третий вариант»
),
Тигран Кеосаян
(
«Ландыш серебристый-2»
),
Андрес Пуустусмаа
(
«Красный жемчуг любви»
),
Ольга Субботина
(
«Про любоff»
),
Александр Гордон
(
«Огни притона»
),
Борис Хлебников
(
«Пока ночь не разлучит»
),
Егор Баранов
(
«Соловей-Разбойник»
),
Нана Джорджадзе
(
«Новогодний рейс»
),
Дмитрий Константинов
(
«Чудотворец»
) и
Клим Шипенко
(
«Салют-7»
).
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Ландыш серебристый-2
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Новогодний рейс
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Огни притона
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Одиночество крови
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Пока ночь не разлучит
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Приключения Электроника
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Про любоff
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Салют-7
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