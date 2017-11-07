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Кэри Маллиган сыграет Глорию Стайнем

7 ноября
2017 год

Новости кино >>
7 ноября 2017
Помимо Джулианны Мур образ Глории Стейнем воплотит Кэри Маллиган – в картине Ди Риис «Не гражданская война» (An Uncivil War,).

Кэри Маллиган сыграет Глорию Стайнем

Согласно Variety, съёмки фильма компании FilmNation Entertainment, основанного на сценарии Дэвида Кукоффа, начнутся в марте 2018 года.

Зрителям поведают о том, как журналистка Глория Стайнем, адвокат Флоринс Кеннеди и другие известные феминистки 60-70-х боролись за равные права женщин, а им противостояла конституционный юрист и гражданский активист консервативного направления Филлис Шлафли.
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