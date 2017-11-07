Кэри Маллиган сыграет Глорию Стайнем

Помимо Джулианны Мур
образ Глории Стейнем воплотит Кэри Маллиган
– в картине Ди Риис «Не гражданская война»
(An Uncivil War,).
Согласно Variety, съёмки фильма компании FilmNation Entertainment, основанного на сценарии Дэвида Кукоффа
, начнутся в марте 2018
года.
Зрителям поведают о том, как журналистка Глория Стайнем
, адвокат Флоринс Кеннеди
и другие известные феминистки 60-70-х боролись за равные права женщин, а им противостояла конституционный юрист и гражданский активист консервативного направления Филлис Шлафли
.
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