«Сулейман Гора» получила главный приз на международном кинофестивале в Китае

На недавно завершившемся в китайском городе Пинъяо Первом международном кинофестивале «Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон»
главный приз имени Роберто Росселини и приз зрительских симпатий получила картина Елизаветы Стишовой «Сулейман Гора»
, сообщает пресс-служба фильма.
«Этот фильм очень эмоционален, он не просто снят с энтузиазмом и с огромной любовью ко всем героям. Он снят с глубокой верой в силу кинематографа», –
отметил на вручении награды председатель жюри французский режиссёр Арно Деплешен
.
«Когда я увидела материал первого съёмочного дня, мне показалось, что это может быть фильм, который максимально использует язык кино как средство рассказа истории. Потому что за простым и непритязательным сюжетом стоят миры героев и сложный, неоднозначный мир их отношений. И я подумала, что эту историю хорошо бы доделать до конца. Со временем ощущение потерялось за множеством проблем, с которыми мы столкнулись в процессе съёмок. И то, что нам не просто дали приз на фестивале, а именно это, очень профессиональное и солидное жюри единогласно решило, что наш фильм лучший, с формулировкой, которая ровно совпала с теми моими мыслями, – это большое счастье. Потому что счастье – это когда тебя понимают», –
прокомментировала итоги фестиваля продюсер картины Елена Яцура
.
«Сулейман Гора» рассказывает о небольшой горе, в народе прозванной Сулейман Гора, которая расположена в киргизском городе Ош. Это место молитв для местного населения, здесь вымаливают здоровье, любовь, счастье. Чего просит у Сулейман Горы мальчик Улук, вытащенный из детского дома? Счастья в своей непростой семье: отец Карабас мечется между первой женой Жыпарой (называющей себя матерью Улука) и второй женой, молодой и беременной от него. Женщины борются за любовь мужчины в постоянных переездах по стране на допотопном ГДРовском грузовике. На фоне страны, где уживаются старинные обычаи и современная жизнь, разворачивается их драматическая история.
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