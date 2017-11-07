Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сулейман Гора» получила главный приз на международном кинофестивале в Китае

7 ноября
2017 год

Новости кино >>
7 ноября 2017
На недавно завершившемся в китайском городе Пинъяо Первом международном кинофестивале «Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон» главный приз имени Роберто Росселини и приз зрительских симпатий получила картина Елизаветы Стишовой «Сулейман Гора», сообщает пресс-служба фильма.

«Сулейман Гора» получила главный приз на международном кинофестивале в Китае

«Этот фильм очень эмоционален, он не просто снят с энтузиазмом и с огромной любовью ко всем героям. Он снят с глубокой верой в силу кинематографа», – отметил на вручении награды председатель жюри французский режиссёр Арно Деплешен.

«Когда я увидела материал первого съёмочного дня, мне показалось, что это может быть фильм, который максимально использует язык кино как средство рассказа истории. Потому что за простым и непритязательным сюжетом стоят миры героев и сложный, неоднозначный мир их отношений. И я подумала, что эту историю хорошо бы доделать до конца. Со временем ощущение потерялось за множеством проблем, с которыми мы столкнулись в процессе съёмок. И то, что нам не просто дали приз на фестивале, а именно это, очень профессиональное и солидное жюри единогласно решило, что наш фильм лучший, с формулировкой, которая ровно совпала с теми моими мыслями, – это большое счастье. Потому что счастье – это когда тебя понимают», – прокомментировала итоги фестиваля продюсер картины Елена Яцура.

«Сулейман Гора» рассказывает о небольшой горе, в народе прозванной Сулейман Гора, которая расположена в киргизском городе Ош. Это место молитв для местного населения, здесь вымаливают здоровье, любовь, счастье. Чего просит у Сулейман Горы мальчик Улук, вытащенный из детского дома? Счастья в своей непростой семье: отец Карабас мечется между первой женой Жыпарой (называющей себя матерью Улука) и второй женой, молодой и беременной от него. Женщины борются за любовь мужчины в постоянных переездах по стране на допотопном ГДРовском грузовике. На фоне страны, где уживаются старинные обычаи и современная жизнь, разворачивается их драматическая история.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Арно ДеплешенЕлена Яцура

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.

День рождения >>

Елена Бирюкова
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Антонина Максимова
Георгий Милляр
Наби Рахимов
Оксана Фандера
Пётр Чернов
Кэтлин Дойл
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Джереми Лондон
Мария-Роза Родригес
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Ужин
драма, мистика, триллер
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
Маленький вампир
приключения, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Рок
комедия
Россия, 2017
Дело храбрых
драма, социальная драма
США, 2017
Женись на мне, чувак
комедия
Франция, 2017
Тетраграмматон
вестерн, детектив, комедия
Израиль, Россия, Украина, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Убийство в "Восточном экспрессе"
детектив, криминальный фильм, экранизация
США, 2017
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Дикарь
биография
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью