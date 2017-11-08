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Эшер Энджел сыграет Билли Бэтсона в «Шазаме!»

8 ноября
2017 год

Новости кино >>
8 ноября 2017
Эшер Энджел («Энди Мэк») исполнит роль подростка Билли Бэтсона в кинокомиксе Дэвида Ф. Сандберга «Шазам!» из киновселенной DC. Титульного героя воплотит Закари Леви, сообщает Variety.

Эшер Энджел сыграет Билли Бэтсона в «Шазаме!»

Зрителю поведают о Билли, обладающем способностью превращаться во взрослого супергероя Шазама при помощи волшебного слова «Шазам!», которое представляет собой акроним шести богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона, силы Геракла, стойкости Атласа, мощи Зевса, смелости Ахиллеса и скорости Меркурия.

Главную женскую роль в фильме сыграет Грэйс Фултон («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), в образе суперзлодея Доктора Сивана предстанет Марк Стронг, а Дуэйн Джонсон станет Чёрным Адамом. Над сценарием трудились Генри Гайден и Даррен Лемке.

Съёмки «Шазама!» стартуют в феврале, в прокат лента выйдет 5 апреля 2019 года.
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