Эшер Энджел сыграет Билли Бэтсона в «Шазаме!»

Эшер Энджел
(«Энди Мэк»
) исполнит роль подростка Билли Бэтсона в кинокомиксе Дэвида Ф. Сандберга «Шазам!»
из киновселенной DC. Титульного героя воплотит Закари Леви
, сообщает Variety.
Зрителю поведают о Билли, обладающем способностью превращаться во взрослого супергероя Шазама при помощи волшебного слова «Шазам!», которое представляет собой акроним шести богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона, силы Геракла, стойкости Атласа, мощи Зевса, смелости Ахиллеса и скорости Меркурия.
Главную женскую роль в фильме сыграет Грэйс Фултон
(«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
), в образе суперзлодея Доктора Сивана предстанет Марк Стронг
, а Дуэйн Джонсон
станет Чёрным Адамом. Над сценарием трудились Генри Гайден
и Даррен Лемке
.
Съёмки «Шазама!» стартуют в феврале, в прокат лента выйдет 5 апреля 2019
года.
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