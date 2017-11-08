Лорен Кохан составит компанию Марку Уолбергу в фильме «22 мили»

Звезда «Ходячих мертвецов» Лорен Кохан
присоединилась к Марку Уолбергу
в экшн-триллере Питера Берга «22 мили»
.
Согласно Empire, Уолберг воплотит образ цэрэушника, который вместе с индонезийским полицейским (Ико Ювайс
) сопровождает важного свидетеля в аэродром, расположенный в 35 километрах (т.е. 22 милях) от центра города. Разумеется, им будут мешать коррумпированная полиция и хорошо вооружённые местные жители.
Какая роль досталась Кохан, пока не сообщается. Известно лишь, что она составит компанию Джону Малковичу
и Ронде Раузи
. Съёмки начнутся в ноябре.
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