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Лорен Кохан составит компанию Марку Уолбергу в фильме «22 мили»

8 ноября
2017 год

Новости кино >>
8 ноября 2017
Звезда «Ходячих мертвецов» Лорен Кохан присоединилась к Марку Уолбергу в экшн-триллере Питера Берга «22 мили».

Лорен Кохан

Согласно Empire, Уолберг воплотит образ цэрэушника, который вместе с индонезийским полицейским (Ико Ювайс) сопровождает важного свидетеля в аэродром, расположенный в 35 километрах (т.е. 22 милях) от центра города. Разумеется, им будут мешать коррумпированная полиция и хорошо вооружённые местные жители.

Какая роль досталась Кохан, пока не сообщается. Известно лишь, что она составит компанию Джону Малковичу и Ронде Раузи. Съёмки начнутся в ноябре.
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