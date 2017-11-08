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Два российских мультфильма номинированы на Премию европейской анимации

8 ноября
2017 год

Новости кино >>
8 ноября 2017
Престижная премия European Animation Awards (EAA) объявила номинантов. Полный список анимационных работ, претендующих на награды, опубликован на сайте премии.

«Среди чёрных волн»

За звание лучших поборются две российские короткометражные ленты – «Про маму» Дины Великовской в номинации «Студенческий мультфильм» и «Среди чёрных волн» Анны Будановой в номинации «Короткометражный мультфильм».

Полнометражная категория представлена мультфильмами «Красная черепаха», «Жизнь кабачка» и «Большой злой лис». В телевизионном конкурсе примут участие «Хулиганские сказки», «Мы идём охотиться на медведя» и «Удивительный мир Гамбола».

Церемония награждения состоится во французском городе Лилль 8 декабря.
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