Два российских мультфильма номинированы на Премию европейской анимации

Престижная премия European Animation Awards (EAA)
объявила номинантов. Полный список анимационных работ, претендующих на награды, опубликован на сайте премии
.
За звание лучших поборются две российские короткометражные ленты – «Про маму» Дины Великовской
в номинации «Студенческий мультфильм» и «Среди чёрных волн» Анны Будановой
в номинации «Короткометражный мультфильм».
Полнометражная категория представлена мультфильмами «Красная черепаха»
, «Жизнь кабачка»
и «Большой злой лис»
. В телевизионном конкурсе примут участие «Хулиганские сказки»
, «Мы идём охотиться на медведя»
и «Удивительный мир Гамбола»
.
Церемония награждения состоится во французском городе Лилль 8 декабря
.
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