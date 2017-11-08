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За «Чудо-женщиной» последует «Рыжая Соня»

8 ноября
2017 год

Новости кино >>
8 ноября 2017
Компания Millennium Media планирует создать новую версию «Рыжей Сони», сообщает Deadline.

За «Чудо-женщиной» последует «Рыжая Соня»

Продюсерами числятся Ави Лернер, Джо Гатта, Марк Кантон и Кортни Соломон. В качестве исполнительных продюсеров заняты Боаз Дэвидсон, Тревор Шорт, Криста Кемпбелл, Джон Томпсон, Лати Гробман, Скотт Кэрол и Люк Либерман. В настоящий момент ведутся активные поиски сценариста и режиссёра.

«Мы ждали подходящего времени для этого римейка. Успех "Чудо-женщины" показал, что зрителям нужны героические женщины», – пояснил очевидное Лернер.

Соня появилась на свет в 70-х, как один из персонажей комиксов про Конана-варвара. В 1985 году Бриджитт Нилсен сыграла титульную героиню в картине Ричарда Флейшера, где ей составил компанию Арнольд Шварценеггер.
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«Рыжая Соня» (1985)
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За «Чудо-женщиной» последует «Рыжая Соня» фотографии
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