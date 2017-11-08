За «Чудо-женщиной» последует «Рыжая Соня»

Компания Millennium Media планирует создать новую версию «Рыжей Сони»
, сообщает Deadline.
Продюсерами числятся Ави Лернер
, Джо Гатта
, Марк Кантон
и Кортни Соломон
. В качестве исполнительных продюсеров заняты Боаз Дэвидсон
, Тревор Шорт
, Криста Кемпбелл
, Джон Томпсон
, Лати Гробман
, Скотт Кэрол
и Люк Либерман
. В настоящий момент ведутся активные поиски сценариста и режиссёра.
«Мы ждали подходящего времени для этого римейка. Успех "Чудо-женщины" показал, что зрителям нужны героические женщины», –
пояснил очевидное Лернер.
Соня появилась на свет в 70-х, как один из персонажей комиксов про Конана-варвара. В 1985 году Бриджитт Нилсен
сыграла титульную героиню в картине Ричарда Флейшера
, где ей составил компанию Арнольд Шварценеггер
.
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