Расселл Кроу и Николас Холт записались в «Банду Келли»

Расселлу Кроу
и Николасу Холту
достались ключевые роли в вестерне «Истинная история банды Келли»
(True History of the Kelly Gang).
Согласно THR, режиссёрское кресло фильма, основанного на одноимённом произведении Питера Кэри
, займёт Джастин Курзель
(«Кредо убийцы»
). В актёрском ансамбле также числятся Джордж Маккэй
, Трэвис Фиммел
, Эсси Дэвис
и Дэйкр Монтгомери
. Съёмки запланированы на весну 2018 года, основной локацией послужит Австралия.
Зритель узнает подробности жизни легендарного австралийского бандита Неда Келли (Маккэй), родившегося в 1854 году. Он прославился дерзкими ограблениями банков и поездов, а также устранением многочисленных представителей власти, но в итоге его казнили в 1880 году.
Это не первое обращение кинематографистов к данному сюжету. В частности, в 2003 году вышла «Банда Келли»
с Хитом Леджером
и Орландо Блумом
, а в версии 70-х
, снятой Тони Ричардсоном
, Неда Келли сыграл Мик Джаггер
.
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