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Расселл Кроу и Николас Холт записались в «Банду Келли»

8 ноября
2017 год

Новости кино >>
8 ноября 2017
Расселлу Кроу и Николасу Холту достались ключевые роли в вестерне «Истинная история банды Келли» (True History of the Kelly Gang).

Расселл Кроу и Николас Холт записались в «Банду Келли»

Согласно THR, режиссёрское кресло фильма, основанного на одноимённом произведении Питера Кэри, займёт Джастин Курзель («Кредо убийцы»). В актёрском ансамбле также числятся Джордж Маккэй, Трэвис Фиммел, Эсси Дэвис и Дэйкр Монтгомери. Съёмки запланированы на весну 2018 года, основной локацией послужит Австралия.

Зритель узнает подробности жизни легендарного австралийского бандита Неда Келли (Маккэй), родившегося в 1854 году. Он прославился дерзкими ограблениями банков и поездов, а также устранением многочисленных представителей власти, но в итоге его казнили в 1880 году.

Это не первое обращение кинематографистов к данному сюжету. В частности, в 2003 году вышла «Банда Келли» с Хитом Леджером и Орландо Блумом, а в версии 70-х, снятой Тони Ричардсоном, Неда Келли сыграл Мик Джаггер.
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