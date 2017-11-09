Московский международный кинофестиваль состоится в апреле

Московский Международный кинофестиваль в 2018-м пройдет не в июне, как в предыдущие годы, а в апреле, сообщает ТАСС
со ссылкой на президента смотра, режиссера Никиту Михалкова
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Изменение дат проведения ММКФ связано с проведением чемпионате мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
По всей видимости, перенос дат довольно сильно повлияет на программу смотра, которая, помимо конкурсных премьерных показов, также включает в себя и фильмы с крупнейших международных кинофестивалей – в частности, Каннского. В 2018-м последний пройдет с 9 по 20 мая. Соответственно зрители ММКФ смогут увидеть в лучшем случае только картины, ранее показанные на Берлинском и Роттердамском смотрах, которые проходят в январе-феврале.
В 2017-м Московский кинофестиваль проходил с 22 по 29 июня. Победителем стала китайская лента «Хохлатый ибис»
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