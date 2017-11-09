Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сцены с Кевином Спейси в фильме «Все деньги мира» переснимут с новым актером

9 ноября
2017 год

Новости кино >>
9 ноября 2017
Режиссер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотт принял решение переснять все сцены, в съемке которых принял участие актер Кевин Спейси. Об этом сообщает издание Deadline .

Сцены с Кевином Спейси в фильме «Все деньги мира» переснимут с новым актером
фото: Aidan Monaghan/Sony Pictures

Скотт опасался, что скандал вокруг Спейси может обречь фильм, для съемок которого он приложил максимум усилий. «Люди, которые работали над фильмом, не заслуживают видеть колеблющиеся результаты из-за тени скандала», - объясняет Deadline причины решения Скотта.

По информации издания, на роль Дж. Пола Гетти, которую исполнял Спейси, уже взяли нового актера. Им стал Кристофер Пламмер.

При этом Скотт, как и прежде, намерен провести премьеру картины 22 декабря.

Фильм, сценарий которого написал Дэвид Скарпа, основан на реальной истории похищения Пола Гетти III – внука американского миллиардера Жана Пола Гетти. Центральный персонаж картины - мать похищенного Гэйл Харрис, которую сыграла Мишель Уильямс. Роль бывшего агента ЦРУ Флетчера Чейза, отправившегося в Рим расследовать преступление, исполнил Марк Уолберг.

Ранее вокруг Спейси разгорелся скандал. Американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Несмотря на то, что сам Спейси заявил, что не помнит об этом, он признался в гомосексуальности. Позже стало известно о его намерении пройти курс лечения. О домогательствах со стороны Спейси также заявили восемь участников съемок сериала «Карточный домик». А бывшая телеведущая Хезер Анру сообщила журналистам, что актер Спейси приставал к ее 18-летнему сыну.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Кристофер ПламмерРидли СкоттКевин СпейсиМишель УильямсМарк Уолберг
фильмы
Все деньги мираКарточный домик

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Аркадий Повзнер
8 ноября ушёл из жизни оператор Аркадий Повзнер.
Кашфи Гадельшин
8 ноября ушёл из жизни актёр, театральный деятель Кашфи Гадельшин.
Тарас Денисенко
7 ноября ушёл из жизни актёр, режиссёр Тарас Денисенко.

День рождения >>

Юрий Беркун
Джавахир Закиров
Александр Ольков
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Евгения Устюгова
Суйменкул Чокморов
Эрик Дэйн
Хеди Ламарр
Джованна Меццоджорно
Мечислав Милецкий
Джон Мильян
Лу Ферриньо
Роберт Дэвид Холл
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Ужин
драма, мистика, триллер
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
Маленький вампир
приключения, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Рок
комедия
Россия, 2017
Дело храбрых
драма, социальная драма
США, 2017
Женись на мне, чувак
комедия
Франция, 2017
Тетраграмматон
вестерн, детектив, комедия
Израиль, Россия, Украина, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Убийство в "Восточном экспрессе"
детектив, криминальный фильм, экранизация
США, 2017
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Дикарь
биография
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью