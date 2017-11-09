Сцены с Кевином Спейси в фильме «Все деньги мира» переснимут с новым актером

Режиссер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотт принял решение переснять все сцены, в съемке которых принял участие актер Кевин Спейси. Об этом сообщает издание Deadline .
фото: Aidan Monaghan/Sony Pictures
Скотт опасался, что скандал вокруг Спейси может обречь фильм, для съемок которого он приложил максимум усилий. «Люди, которые работали над фильмом, не заслуживают видеть колеблющиеся результаты из-за тени скандала», - объясняет Deadline причины решения Скотта.
По информации издания, на роль Дж. Пола Гетти, которую исполнял Спейси, уже взяли нового актера. Им стал Кристофер Пламмер.
При этом Скотт, как и прежде, намерен провести премьеру картины 22 декабря.
Фильм, сценарий которого написал Дэвид Скарпа, основан на реальной истории похищения Пола Гетти III – внука американского миллиардера Жана Пола Гетти. Центральный персонаж картины - мать похищенного Гэйл Харрис, которую сыграла Мишель Уильямс. Роль бывшего агента ЦРУ Флетчера Чейза, отправившегося в Рим расследовать преступление, исполнил Марк Уолберг.
Ранее вокруг Спейси разгорелся скандал. Американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Несмотря на то, что сам Спейси заявил, что не помнит об этом, он признался в гомосексуальности. Позже стало известно о его намерении пройти курс лечения. О домогательствах со стороны Спейси также заявили восемь участников съемок сериала «Карточный домик». А бывшая телеведущая Хезер Анру сообщила журналистам, что актер Спейси приставал к ее 18-летнему сыну.
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