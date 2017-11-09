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«Тор: Рагнарек» показал лучший старт в IMAX

9 ноября
2017 год

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9 ноября 2017
По итогам первого уик-энда (со 2 по 5 ноября) фантастический фильм MARVEL «Тор: Рагнарёк» режиссера Таика Вайтити собрал в российских кинотеатрах IMAX 136,4 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Тор: Рагнарек» показал лучший старт в IMAX

«На сегодняшний день это лучший старт проката фильма в кинотеатрах IMAX в России за всю историю работы корпорации, - говорится в сообщении. - Второй лучший результат по сборам за первый уик-энд проката показала картина «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» (119,6 млн. рублей), на третьем месте – картина «Доктор Стрэндж» (103 млн. рублей за первый уик-энд)».

Предыдущими лидерами 2017 года по результатам сборов в кинотеатрах IMAX за первый уик-энд проката были «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (74 млн. рублей), «Стражи Галактики. Часть 2» (68 млн. рублей) и «Форсаж 8» (48 млн. рублей).

В продолжении серии фильмов о Торе сыграли Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба и другие. Картина рассказывает о жизни Тора в плену на далекой планете Сакаар, гладиаторском поединке с бывшим союзником Халком и битве с богиней Хелой в попытке предотвратить конец света.
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персоны
Кейт БланшеттБенедикт КамбербэтчКрис ХемсвортТом ХиддлстонИдрис Эльба
фильмы
Доктор СтрэнджЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиСтражи Галактики 2Тор: РагнарёкФорсаж 8

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