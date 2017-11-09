«Тор: Рагнарек» показал лучший старт в IMAX

По итогам первого уик-энда (со 2 по 5 ноября) фантастический фильм MARVEL «Тор: Рагнарёк»
режиссера Таика Вайтити
собрал в российских кинотеатрах IMAX 136,4 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
«На сегодняшний день это лучший старт проката фильма в кинотеатрах IMAX в России за всю историю работы корпорации
, - говорится в сообщении. - Второй лучший результат по сборам за первый уик-энд проката показала картина «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» (119,6 млн. рублей), на третьем месте – картина «Доктор Стрэндж» (103 млн. рублей за первый уик-энд)
».
Предыдущими лидерами 2017 года по результатам сборов в кинотеатрах IMAX за первый уик-энд проката были «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
» (74 млн. рублей), «Стражи Галактики. Часть 2
» (68 млн. рублей) и «Форсаж 8
» (48 млн. рублей).
В продолжении серии фильмов о Торе сыграли Том Хиддлстон
, Крис Хемсворт
, Кейт Бланшетт
, Бенедикт Камбербэтч
, Идрис Эльба
и другие. Картина рассказывает о жизни Тора в плену на далекой планете Сакаар, гладиаторском поединке с бывшим союзником Халком и битве с богиней Хелой в попытке предотвратить конец света.
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