Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СТС начал съемки сериала о «Новом человеке»

9 ноября
2017 год

Новости кино >>
9 ноября 2017
Телеканал СТС и компания Nautilus Media приступили к съёмкам комедийного сериала «Новый человек».

СТС начал съемки сериала о «Новом человеке»
фото: пресс-служба СТС

«Новый человек» – это отличный шанс для зрителей увидеть любимых актёров в новом амплуа. Так, Татьяна Арнтгольц дебютирует у нас в комедийном жанре, а Владимир Епифанцев и Максим Виторган образуют очень неожиданный дуэт», – цитирует пресс-служба канала главного продюсера Екатерину Андриенко.

По словам креативного продюсера Руслана Сорокина сериал – это история о «взрослом ребёнке, у которого было всё, но который всё потерял».

СТС начал съемки сериала о «Новом человеке»
фото: пресс-служба СТС

Главный герой Саша (Владимир Епифанцев) намерен наладить отношения с семьей, которая всегда была для него на втором месте после хоккея. Решив вернуться от молодой модели к бывшей жене Ире (Татьяне Арнтгольц) и детям, Саша обнаруживает «большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, а именно бухгалтера Витю (Максима Виторгана)», претендующего на его место.

Режиссером сериала стал Артём Насыбулин. Сезон состоит из 17 серий.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Аркадий Повзнер
8 ноября ушёл из жизни оператор Аркадий Повзнер.
Кашфи Гадельшин
8 ноября ушёл из жизни актёр, театральный деятель Кашфи Гадельшин.
Тарас Денисенко
7 ноября ушёл из жизни актёр, режиссёр Тарас Денисенко.

День рождения >>

Юрий Беркун
Джавахир Закиров
Александр Ольков
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Евгения Устюгова
Суйменкул Чокморов
Эрик Дэйн
Хеди Ламарр
Джованна Меццоджорно
Мечислав Милецкий
Джон Мильян
Лу Ферриньо
Роберт Дэвид Холл
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Ужин
драма, мистика, триллер
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
Маленький вампир
приключения, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Рок
комедия
Россия, 2017
Дело храбрых
драма, социальная драма
США, 2017
Женись на мне, чувак
комедия
Франция, 2017
Тетраграмматон
вестерн, детектив, комедия
Израиль, Россия, Украина, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Убийство в "Восточном экспрессе"
детектив, криминальный фильм, экранизация
США, 2017
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Дикарь
биография
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью