СТС начал съемки сериала о «Новом человеке»

По словам креативного продюсера Руслана Сорокина сериал – это история о «взрослом ребёнке, у которого было всё, но который всё потерял».
фото: пресс-служба СТС
Главный герой Саша (Владимир Епифанцев) намерен наладить отношения с семьей, которая всегда была для него на втором месте после хоккея. Решив вернуться от молодой модели к бывшей жене Ире (Татьяне Арнтгольц) и детям, Саша обнаруживает «большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, а именно бухгалтера Витю (Максима Виторгана)», претендующего на его место.
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