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«Ёлки новые»: нашли, с кем праздновать

1 декабря
2017 год

Новости кино >>
1 декабря 2017
В продолжении франшизы от креативного продюсера Жоры Крыжовникова снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова и другие.



По сюжету новые и уже хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу. И помочь им может только чудо... или вся страна!

Премьера фильма запланирована на 21 декабря.
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персоны
Юлия АлександроваЖора КрыжовниковДмитрий НагиевСергей СветлаковИван УргантЕлена Яковлева

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