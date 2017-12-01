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Новости кино «Ёлки новые»: нашли, с кем праздновать Опубликован трейлер продолжения новогодней комедии.

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Ролики фильмов «ЁЛКИ APP» Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»