«Ёлки новые»: нашли, с кем праздновать

Новости кино
Ролики фильмов
У зрителей фильма «Про рок» все хорошо
Главная тема
Фрагмент новой книги киноведа «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино» с предисловием Мартин Скорсезе
Новости театра
Актриса сыграла главную женскую роль в пьесе Бо Уиллимона.
Ролики фильмов
Молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует – человеком.
Новости кино
История подружек, самостоятельно расследующих таинственное исчезновение одноклассника.
Новости кино
История невероятной дружбы преступника и мальчика, потерявшего слух.
Новости кино
Опубликован трейлер продолжения новогодней комедии.
Главная тема
Самые важные вещи в карьере живого классика: боги, герои, репликанты, ксеноморфы и велосипед
Ролики фильмов
Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»
Ролики фильмов
Спортивная драма про фигурное катание.
Интервью
Популярная актриса – о работе в экспериментальном отечественном хорроре «Конверт»
и российской киноиндустрии
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