Кристофер Кентвелл снимет триллер The Parts You Lose с Аароном Полом в главной роли

Кристофер Кентвелл возьмется за работу над фильмом The Parts You Lose. Об этом сообщает издание Deadline.
Главные роли в картине исполнят Аарон Пол и Дэнни Мерфи.
фото: TAYLOR JEWELL/AP
Фильм по сценарию Даррена Лемке расскажет о дружбе маленького глухого мальчика Уэсли и сбежавшего из заключения преступника, который укрывается на заброшенной ферме в Северной Дакоте. Привязавшись к новому другу, Уэсли должен будет решить, как поступить, когда у преступника начнутся проблемы с властями.
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