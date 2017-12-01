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Кристофер Кентвелл снимет триллер The Parts You Lose с Аароном Полом в главной роли

1 декабря
2017 год

Новости кино >>
1 декабря 2017
Кристофер Кентвелл возьмется за работу над фильмом The Parts You Lose. Об этом сообщает издание Deadline.

Главные роли в картине исполнят Аарон Пол и Дэнни Мерфи.

Кристофер Кентвелл снимет триллер The Parts You Lose с Аароном Полом в главной роли
фото: TAYLOR JEWELL/AP

Фильм по сценарию Даррена Лемке расскажет о дружбе маленького глухого мальчика Уэсли и сбежавшего из заключения преступника, который укрывается на заброшенной ферме в Северной Дакоте. Привязавшись к новому другу, Уэсли должен будет решить, как поступить, когда у преступника начнутся проблемы с властями.
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