Дафна и Велма в деле: Warner Brothers создаст спин-офф «Скуби-Ду»

Warner Bros. Television Group совместно с Blondie Girl Productions начали производство нового фильма, который расскажет оригинальную историю приключений Дафны и Велмы – героинь мультсериала «Скуби-Ду». Об этом сообщает издание Deadline.
Сара Джеффри сыграет Дафну, а Сара Гилман – Велму.
фото: кадр из фильма «Скуби-Ду»
По сюжету подругам по онлайн-переписке предстоит наконец-то встретиться в реальной жизни: Дафна переходит в школу, где учится Велма, откуда вскоре пропадает самый известный ученик. Девочкам предстоит расследовать таинственное исчезновение.
«Blondie Girl стремится рассказывать истории с женской точки зрения, и мы не могли бы быть в большем восторге от идеи создать для Дафны и Велмы свою собственную историю», – говорят Эшли и Дженнифер Тисдейл, основавшие студию. Они же станут продюсерами фильма.
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