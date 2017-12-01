Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дафна и Велма в деле: Warner Brothers создаст спин-офф «Скуби-Ду»

1 декабря
2017 год

Новости кино >>
1 декабря 2017
Warner Bros. Television Group совместно с Blondie Girl Productions начали производство нового фильма, который расскажет оригинальную историю приключений Дафны и Велмы – героинь мультсериала «Скуби-Ду». Об этом сообщает издание Deadline.

Сара Джеффри сыграет Дафну, а Сара Гилман – Велму.

Дафна и Велма в деле: Warner Brothers создаст спин-офф «Скуби-Ду»
фото: кадр из фильма «Скуби-Ду»

По сюжету подругам по онлайн-переписке предстоит наконец-то встретиться в реальной жизни: Дафна переходит в школу, где учится Велма, откуда вскоре пропадает самый известный ученик. Девочкам предстоит расследовать таинственное исчезновение.

«Blondie Girl стремится рассказывать истории с женской точки зрения, и мы не могли бы быть в большем восторге от идеи создать для Дафны и Велмы свою собственную историю», – говорят Эшли и Дженнифер Тисдейл, основавшие студию. Они же станут продюсерами фильма.

Релиз картины запланирован на следующий год.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Эшли Тисдейл

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шолохов
3 марта ушёл из жизни каскадёр Сергей Шолохов.
Виргилиюс Норейка
3 марта ушёл из жизни оперный певец Виргилиюс Норейка.
Мария Кедрова
2 марта ушла из жизни актриса Мария Кедрова.

День рождения >>

Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Лика Нифонтова
Ирина Резникова
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Джолен Блалок
Жорди Даудер
Ева Мендес
Дин Стокуэлл
Фред Уильямсон
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Ева
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, 2018
Пэдмен
биография, комедия
Индия, 2018
Излом времени
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Кавалерия
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2018
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия
Россия, 2018
Ограбление в ураган
фильм-катастрофа в 3D формате
США, 2018
Пассажир
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, США, Франция, 2018
Подлинный Вермеер
драма, исторический фильм, мелодрама
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2016
Проект «Флорида»
драма
США, 2017
Редкая бабочка
драма
Австралия, 2017
Я счастлив
драма
Россия, 2018
Я худею
комедия, мелодрама
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью