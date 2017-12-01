Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Зеленая книга»: больше, чем путешествие от Питера Фаррелли

1 декабря
2017 год

Новости кино >>
1 декабря 2017
Линда Карделлини, Вигго Мортенсен и Махершала Али сыграют в фильме «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Об этом сообщает издание Deadline.

«Зеленая книга»: больше, чем путешествие от Питера Фаррелли
фото: AMY SUSSMAN/INVISION/AP

Сценарий картины Фаррелли подгогтовил в сотрудничестве с Ником Валленлонгой и Брайаном Керри, который, как и Джим Берк, займет кресло продюсера.

Фильм – это реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения. В 1962 году его нанимают в качестве водителя на время тура одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли по провинциальному югу США. Во поездке они пользуются «Зеленой книгой», чтобы иметь возможность остановиться в безопасных местах. Что принесет в их жизни это путешествие?

Съемки картины начнутся уже на этой неделе.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Махершалалхашбаз АлиЛинда КарделлиниВигго МортенсенПитер Фаррелли

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Дмитриев
30 ноября ушёл из жизни режиссёр Эдуард Дмитриев.
Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Нина Антонова
Манана Гогитидзе
Александр Давыдов (V)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Лео Гордон
Карла Дель Поджо
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Уоррен Уильям
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Легенда о Коловрате
исторический фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2017
Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«Смолфут»
Ролики фильмов

«Смолфут»

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует – человеком.
«ЁЛКИ APP»
Ролики фильмов

«ЁЛКИ APP»

Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»