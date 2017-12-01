«Зеленая книга»: больше, чем путешествие от Питера Фаррелли

Сценарий картины Фаррелли подгогтовил в сотрудничестве с Ником Валленлонгой и Брайаном Керри, который, как и Джим Берк, займет кресло продюсера.
Фильм – это реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения. В 1962 году его нанимают в качестве водителя на время тура одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли по провинциальному югу США. Во поездке они пользуются «Зеленой книгой», чтобы иметь возможность остановиться в безопасных местах. Что принесет в их жизни это путешествие?
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