У нас всё хорошо: зрители и участники фильма «Про рок» записали обращение к режиссеру

Зрители и участники фильма «Про рок»
записали креативное обращение к режиссеру Евгению Григорьеву
с цитатой: «Привет, Женя Григорьев. У нас все хорошо».
Продолжения реплики, сказанной в картине участниками группы «Городок чекистов», в фразах нет, однако видеоряд, как можно заметить, прямолинейно намекает на то, что «все хорошо и мы пьем алкогольные напитки».
Документальный фильм Евгения Григорьева «Про рок» сейчас идет в ограниченном российском прокате. Картину о «растерянном поколении», как характеризуют ее сами авторы, можно увидеть 2 и 3 декабря в избранных кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Воронежа, Ижевска, Иркутска, Казани, Калининграда, Красноярска, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Ульяновска, Челябинска, Южно-Сахалинска, Ярославля.
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