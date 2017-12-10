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«Квадрат» Рубена Эстлунда получил шесть европейских «Оскаров»

10 декабря
2017 год

Новости кино >>
10 декабря 2017
9 декабря в Берлине состоялась 30-я церемония награждения лауреатов премии Европейской киноакадемии European Film Awards.

«Квадрат»

Безусловным фаворитом европейского «Оскара» стала картина Рубена Эстлунда «Квадрат», получившая шесть наград. Её признали фильмом года и лучшей комедией, а также отметили за работу художника, сценарий, режиссуру и лучшую мужскую роль (Клэс Банг).

Приз ФИПРЕССИ достался «Леди Макбет» Уильяма Олдройда. Приз зрительских симпатий получила лента Марии Шрадер «Стефан Цвейг: Прощание с Европой». Лучшим мультфильмом признан «С любовью, Винсент», а среди документальных работ победило «Общение» польского режиссёра Анны Замески. Лучшей актрисой объявлена Александра Борбей, исполнившая роль Марии в картине Ильдико Энеди «О теле и душе». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила награды за операторскую работу и музыку.

Известную французскую и американскую актрису Жюли Дельпи наградили призом «За европейский вклад в мировое кино». Награду вручил Фолькер Шлёндорф, работавший с Дельпи над фильмом «Хомо Фабер», после того, как с экрана свою неоднократную партнёршу по фильмам поздравил Итан Хоук. Из рук Агнешки Холланд получил приз «За выдающийся вклад в режиссуру, драматургию и операторское мастерство» российский режиссёр Александр Сокуров. А за вклад в производство европейских копродукционных проектов статуэткой отметили продюсера из бывшей Югославии Седомира Колара.
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фильмы
КвадратЛеди МакбетНелюбовьО теле и душеС любовью, Винсент

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