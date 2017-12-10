«Квадрат» Рубена Эстлунда получил шесть европейских «Оскаров»

9 декабря
в Берлине состоялась 30
-я церемония награждения лауреатов премии Европейской киноакадемии European Film Awards
.
Безусловным фаворитом европейского «Оскара»
стала картина Рубена Эстлунда «Квадрат»
, получившая шесть наград. Её признали фильмом года и лучшей комедией, а также отметили за работу художника, сценарий, режиссуру и лучшую мужскую роль (Клэс Банг
).
Приз ФИПРЕССИ достался «Леди Макбет» Уильяма Олдройда
. Приз зрительских симпатий получила лента Марии Шрадер «Стефан Цвейг: Прощание с Европой»
. Лучшим мультфильмом признан «С любовью, Винсент»
, а среди документальных работ победило «Общение»
польского режиссёра Анны Замески
. Лучшей актрисой объявлена Александра Борбей
, исполнившая роль Марии в картине Ильдико Энеди «О теле и душе»
. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
получила награды за операторскую работу и музыку.
Известную французскую и американскую актрису Жюли Дельпи
наградили призом «За европейский вклад в мировое кино»
. Награду вручил Фолькер Шлёндорф
, работавший с Дельпи над фильмом «Хомо Фабер»
, после того, как с экрана свою неоднократную партнёршу по фильмам поздравил Итан Хоук
. Из рук Агнешки Холланд
получил приз «За выдающийся вклад в режиссуру, драматургию и операторское мастерство»
российский режиссёр Александр Сокуров
. А за вклад в производство европейских копродукционных проектов статуэткой отметили продюсера из бывшей Югославии Седомира Колара
.
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