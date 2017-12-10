Майклу Кларку Дункану исполнилось бы 60 лет

Сегодня, 10 декабря
, исполняется 60
лет со дня рождения американского актёра Майкла Кларка Дункана
, прославившегося ролью ошибочно обвинённого в убийстве Джона Коффи в «Зелёной миле» Фрэнка Дарабонта
.
Майкл Кларк Дункан родился 10 декабря 1957
года в Чикаго. Воспитывался только матерью, которая из опасения получения травмы запретила ему играть в американский футбол. В университете «Алкорн» штата Миссисипи будущий актёр изучал средства коммуникации, но из-за болезни матери был вынужден оставить учебу. В родном Чикаго устроился в газовую компанию (копал траншеи) и, так как всегда был крупным мужчиной (рост 196 см и вес 130 кг), легко нашёл себе ещё работу вышибалой в чикагских ночных клубах. Потом его в качестве охранника нанял театральный продюсер, и в конце концов Дункан оказался в Голливуде. В Лос-Анджелесе он со временем обзавелся агентом, хотя на хлеб приходилось зарабатывать внушительной фигурой телохранителя — ему, среди прочих, довелось охранять Уилла Смита
и Мартина Лоуренса
.
Свой актёрский путь начинал с телевидения, снимался в рекламных роликах и сериалах («Отступник»
, «Дерзкие и красивые»
, «Женаты и с детьми»
). Дебютными его ролями стали опять же телохранители — в этом качестве он появился в фильмах «Стриптиз-клуб»
и «Булворт»
.
Прорывом для начинающего актёра оказался блокбастер Майкла Бэя «Армагеддон», а через год он предстал в прославившем его образе смертника в экранизации романа Стивена Кинга «Зелёная миля»
, за который был номинирован на «Золотой глобус». Всего на его счету около 100
ролей. В частности, он сыграл в фильмах «Город грехов»
, «Планета обезьян»
, «Царь скорпионов»
, «Сорвиголова»
, «Остров»
и многих других.
Помимо кино и телевидения, озвучивал героев анимационных лент и компьютерных игр. Его голос можно услышать в «Гриффинах»
, «Кунг-фу Панде»
, кинодилогии «Кошки против собак»
и игровых сериях Saints Row
и God of War
. Последним фильмом актёра стал «Претендент»
, увидевший свет в 2015 году. Майкл Кларк Дункан умер в Лос-Анджелесе 3 сентября 2012
года в возрасте 54
лет.
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