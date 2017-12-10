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Майклу Кларку Дункану исполнилось бы 60 лет

10 декабря
2017 год

Новости кино >>
10 декабря 2017
Сегодня, 10 декабря, исполняется 60 лет со дня рождения американского актёра Майкла Кларка Дункана, прославившегося ролью ошибочно обвинённого в убийстве Джона Коффи в «Зелёной миле» Фрэнка Дарабонта.

Майклу Кларку Дункану исполнилось бы 60 лет

Майкл Кларк Дункан родился 10 декабря 1957 года в Чикаго. Воспитывался только матерью, которая из опасения получения травмы запретила ему играть в американский футбол. В университете «Алкорн» штата Миссисипи будущий актёр изучал средства коммуникации, но из-за болезни матери был вынужден оставить учебу. В родном Чикаго устроился в газовую компанию (копал траншеи) и, так как всегда был крупным мужчиной (рост 196 см и вес 130 кг), легко нашёл себе ещё работу вышибалой в чикагских ночных клубах. Потом его в качестве охранника нанял театральный продюсер, и в конце концов Дункан оказался в Голливуде. В Лос-Анджелесе он со временем обзавелся агентом, хотя на хлеб приходилось зарабатывать внушительной фигурой телохранителя — ему, среди прочих, довелось охранять Уилла Смита и Мартина Лоуренса.

Свой актёрский путь начинал с телевидения, снимался в рекламных роликах и сериалах («Отступник», «Дерзкие и красивые», «Женаты и с детьми»). Дебютными его ролями стали опять же телохранители — в этом качестве он появился в фильмах «Стриптиз-клуб» и «Булворт».

Джон Коффи

Прорывом для начинающего актёра оказался блокбастер Майкла Бэя «Армагеддон», а через год он предстал в прославившем его образе смертника в экранизации романа Стивена Кинга «Зелёная миля», за который был номинирован на «Золотой глобус». Всего на его счету около 100 ролей. В частности, он сыграл в фильмах «Город грехов», «Планета обезьян», «Царь скорпионов», «Сорвиголова», «Остров» и многих других.

Помимо кино и телевидения, озвучивал героев анимационных лент и компьютерных игр. Его голос можно услышать в «Гриффинах», «Кунг-фу Панде», кинодилогии «Кошки против собак» и игровых сериях Saints Row и God of War. Последним фильмом актёра стал «Претендент», увидевший свет в 2015 году. Майкл Кларк Дункан умер в Лос-Анджелесе 3 сентября 2012 года в возрасте 54 лет.
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