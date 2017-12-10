«Ведьмаку» нашли шоураннера

Новой телевизионной экранизации «Саги о Ведьмаке» Анджея Сапковского
, за производство которой взялись польская студия Platige Image и Netflix, нашли шоураннера.
Как сообщает Variety, пост займёт Лорен Шмидт
, работавшая над созданием таких сериалов, как «Западное крыло»
, «Сорвиголова»
и «Защитники»
.
Сам автор фэнтези выступит консультантом будущей телевизионной адаптации, а постановку как минимум одной серии доверят Томашу Багиньски
, режиссёру вступительных роликов ко всем трём играм серии The Witcher и тизера Cyberpunk 2077. К слову компания CD Projekt RED, ответственная за успех Геральта из Ривии во всём мире, никак не будет участвовать в создании сериала. Исполнительными продюсерами будущего телешоу выступают всё тот же Багиньски, Ярек Савко
, Шон Дэниэл
и Джейсон Браун
.
Приключения Геральта уже были экранизированы
в 2001 году. Тогда ведьмака воплотил на экране Михал Жебровский
.
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