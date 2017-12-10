Виталий Хаев оказался в луже крови

В Москве завершились съемки картины «Папа, сдохни» – отечественной черной комедии, где реки крови соседствуют с полноценной иронией и/или сарказмом. Незадолго до окончания съемок мы побывали на площадке, где актер Виталий Хаев с энтузиазмом окунался во все новые литры искусственной крови.
фото: Виталий Хаев и Михаил Горевой на съемках фильма "Папа, сдохни"/Геннадий Авраменко, кинокомпания "Белое зеркало"
Помимо «Мосфильма», «Главкино», «Останкино» и других известных как минимум по названиям павильонов для съемок в Москве долгое время работает и территория производственного комплекса R Studios, неподалеку от Таганской площади. Именно здесь снимались недавние фильмы «Я худею» и «Вратарь Галактики», а также некоторые сериалы СТС. Здесь же в павильоне и построили квартиру главного героя нового проекта «Папа, сдохни» кинокомпании «Белое зеркало», ранее работавшей над фильмами «Страна ОЗ» и «Разносчик».
Квартира и впрямь впечатляющая. Справа от входа – кровавая ванная комната. «Просто тут кто-то неправильно готовил борщ», – шутят ответственные за реки крови специалисты, которые изготовили около 100 литров этой красной жидкости. В ней тут каждый второй на площадке, сделана она из пищевых компонентов – каких, правда, ребята не говорят, но с удовольствием отмечают, что настолько кровавые спецэффекты делали впервые в российском кинематографе. Не исключено, что по количеству крови фильм «Папа, сдохни» сможет потягаться с картинами Тарантино.
Режиссер – дебютант в полном метре – Кирилл Соколов, правда, говорит, что далеко не только этот американский режиссер повлиял на его первый большой проект.
«Вдохновлялся я кино разным. Вообще наше кино ближе к Мартину МакДонаху, просто он менее популярен. Просто принципиальная разница в том, что у Тарантино очень большой замес на поп-культуре, которой в России нет как таковой, она только сейчас зарождается. Но вообще я смотрю много разного кино и очень люблю корейские фильмы», – говорит Соколов.
Поддерживает его и продюсер Софико Кикнавелидзе: «У Тарантино другой юмор, не такой, как у Кирилла. Я настаиваю, что Кирилл уникальный, я в него верю. Он невероятный профессионал. И для него вызов – доказать, что все это может быть смешно, в том числе и реки крови».
фото: Продюсер Софико Кикнавелидзе на площадке фильма "Папа, сдохни"/Геннадий Авраменко, кинокомпания "Белое зеркало"
Кровь не только в ванной, но и примерно во всех других комнатах квартиры главного героя – «самого гнусного в мире отца, опера Андрея Геннадьевича, который собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента».
Роль того самого «папы» играет Виталий Хаев, который на протяжении большинства съемочных дней ходит в окровавленной рубахе и почти каждую смену сталкивается с новой, так скажем, неприятной ситуацией.
«Сценарий мне очень понравился, он так хитро написан, с таким бесшабашным отрывом. После разговора с Кириллом, я абсолютно понял, что фильм у него уже снят в голове. Он сделал раскадровку всех сцен, что теперь крайне редко встречается. И в этом смысле я не волновался, поскольку видел, что режиссер совершенно готов к работе. Поэтому спокойно подписался под этой историей, она меня увлекла. В подобного рода проектах я никогда не снимался – и это очень необычно, увлекательно, неожиданно», – говорит Хаев.
Дебютант Кирилл Соколов, действительно, делает раскадровки, что в последнее время крайне редко встречается в отечественном кино.
«Вот и понятно, почему так выглядит кино, – со смехом говорит режиссер. – Я их начал делать еще в процессе написания сценария и они помогали решать какие-то вещи. У меня был раскадрован весь фильм и потом мы с оператором Димой Улюкаевым доводили все до ума. Мы снимаем в декорациях, придумываем много разных хитрых движений, и декорации строили уже под раскадровки с учетом того, что мы хотим сделать. Это позволило нам повысить художественную выразительность фильма в разы, потому что какие-то вещи, находки, ракурсы мы бы никогда не сделали спонтанно придя на площадку. Именно проработанность на столе, на бумаге помогает сделать фильм выразительнее».
фото: Режиссер Кирилл Соколов и оператор Дмитрий Улюкаев на съемках фильма "Папа, сдохни"/Геннадий Авраменко, кинокомпания "Белое зеркало"
Но, как и многие другие режиссеры и сценаристы (Соколов сам написал эту историю), в своем первом полном метре – даже несмотря на его специфический жанр – он отталкивался от собственных жизненных обстоятельств.
«Естественно, идея отталкивается от каких-то жизненных обстоятельств, после чего ты начинаешь думать, что с ней делать и как. В этой истории много личного, событий, которые происходили со мной и с моими близкими, но все это гиперболизировано. И мой, может быть, незначительный и малоинтересный для кого-то, но значительный для меня случай, давший большое эмоциональное потрясение, здесь стал каким-то ярким и зубодробительным с точки зрения события и экшна. Это не значит, что все события тут переданы дословно, просто, когда ты пишешь, то пытаешься делать это достаточно искреннее, а соответственно и черпаешь идеи из окружающего мира и себя самого», – говорит режиссер.
Что же касается жанр, то тут Соколов не скрывает – он хочет сделать зрительское кино, а комедия, экшн, драма и черный юмор, которые будут в «Папа, сдохни» нравятся именно ему – в том числе как зрителю.
«Я не люблю фестивальное кино и не смотрю его практически, хожу в кино на американские фильмы и люблю получать удовольствие в кинозале от зрелищ. Когда Тор разносит кому-то голову, мне это нравится. Я вырос на «Терминаторе» и «Назад в будущее» и считаю, что надо быть искренним перед собой – если ты сам любишь такое кино смотреть, так, может, его и имеет смысл делать», – уверен Кирилл Соколов.
Однако самым сложным с производственной точки зрения оказался вовсе не жанр, а поиск актеров на главные роли. Единственным, кого режиссер и продюсер утвердили сразу же был Хаев.
фото: Съемки фильма "Папа, сдохни"/Геннадий Авраменко, кинокомпания "Белое зеркало"
«Мой герой, папа, попал в неприятную ситуацию: его не очень хотят видеть на этой земле, хотя это еще слабо сказано. И не только собственная дочь, а вообще, видимо, никто не хочет видеть. "Папа, сдохни" – история про отношения родителей и детей. Хотя, если честно, то, что происходит между нашими персонажами даже сложно назвать отношениями. Это скорее, отсутствие отношений, любви и понимания», – уже сейчас, после завершения съемок рассказывает актер.
К концу съемочного процесса он, правда, порядком устал, как признается в свою очередь режиссер, – «потому что он ходит в вонючем, окровавленном наряде уже на протяжении 25 смен, но это все равно его веселит».
Сложнее оказалось с молодыми актерами.
«Да, с Виталием не было никаких сомнений. Он у нас появился сразу. Это было 100%-ное попадание. Такого не было с героем Саши Кузнецова. Мы очень долго спорили с Кириллом. Он утвердил его у себя в голове, а у меня он все никак не ложился. Хотя сейчас я смотрю и думаю, что хорошо, что они меня убедили, хотя Саша в какой-то момент уже явно устал у нас пробоваться, но все же приходил. С героиней был очень большой вопрос. Оказалось ее очень сложно найти. Кирилл хотел такую клоунессу с грустными глазами – в стиле Джульетты Мазины, Одри Тоту, Жюльет Бинош…», – вспоминает Софико Кикнавелидзе.
Так на проекте после долгих поисков появилась Евгения Крегжде – актриса театра им. Вахтангова.
«У нас сложные характеры, плюс еще нужны были актеры, которые смогут от слез тут же перекидывать зрителя в смех и обратно – чтобы было и трогательно, и смешно, и грустно», – отмечает Кирилл Соколов.
О том, насколько удалось это актерам и всей съемочной группе, зрители узнают уже в следующем году. Как говорит продюсер фильма Софико Кикнавелидзе, картина будет готова к весне, после чего станет известна дата проката ленты «Папа, сдохни» и возможное ее участие в фестивалях, несмотря на то, что режиссер больше любит зрительское кино.
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