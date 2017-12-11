«Майор» Алексей Кравченко вернулся в 1980-е

1981 год. Милицейский участок ленинградского района Купчино. Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора (Григорий Некрасов) родители перевозят в Ленинград, где он долен работать стажёром в опорном пункте милиции. Однако отношения с новым начальником Васильичем (Алексей Кравченко) не складываются: участковый просто не воспринимает подчинённого всерьёз.
Когда Федор наконец-то находит дело по душе и подключается к репетициям местной рок-группы, его забирает милиция за нелегальную покупку западных пластинок на барахолке. Так он попадает на крючок майора КГБ, который предлагает ему работать на него, сдавая информацию об антисоветских настроениях и о работе своего начальника.
Фёдор соглашается работать на майора, но у него свои интересы: использовать связи КГБ для расследования преступления в Купчино, а не стучать на новых приятелей, среди которых теперь и Васильич.
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