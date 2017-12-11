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«Божья земля» стала лучшим фильмом Премии британского независимого кино

11 декабря
2017 год

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11 декабря 2017
Картина Фрэнсиса Ли «Божья земля» получила главный приз Премии британского независимого кино (British Independent Film Awards), а также победила еще в двух номинациях – «Лучший актер» (Джош О'Коннор) и «Лучший сценарный дебют» (Френсис Ли). Об этом сообщает издание Variety.

Фильм «Леди Макбет» Уильяма Олдройда также стал обладателем сразу нескольких призов: за «Лучший сценарий» (Элис Берч) и «Лучшую женскую роль» (Флоренс Пью).

«Божья земля» стала лучшим фильмом Премии британского независимого кино

Драматическая сатира Армандо Иануччи «Смерть Сталина» – ранее уже признанная победителем в номинациях «Лучший актерский состав», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший грим и прически» – также выиграла в номинации «Лучший актер второго плана» (Саймон Рассел Бил). А «Лучшей актрисой второго плана» стала исполнившая роль в фильме «Вечеринка» Патриция Кларксон.

Гэри Олдмен удостоен «Британской независимой кинопремии» за глобальный вклад в британское кино.
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