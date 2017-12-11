«Божья земля» стала лучшим фильмом Премии британского независимого кино

Картина Фрэнсиса Ли
«Божья земля
» получила главный приз Премии британского независимого кино (British Independent Film Awards), а также победила еще в двух номинациях – «Лучший актер» (Джош О'Коннор
) и «Лучший сценарный дебют» (Френсис Ли). Об этом сообщает издание Variety
.
Фильм «Леди Макбет
» Уильяма Олдройда
также стал обладателем сразу нескольких призов: за «Лучший сценарий» (Элис Берч
) и «Лучшую женскую роль» (Флоренс Пью
).
Драматическая сатира Армандо Иануччи
«Смерть Сталина
» – ранее уже признанная победителем в номинациях «Лучший актерский состав», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший грим и прически» – также выиграла в номинации «Лучший актер второго плана» (Саймон Рассел Бил
). А «Лучшей актрисой второго плана» стала исполнившая роль в фильме «Вечеринка
» Патриция Кларксон
.
Гэри Олдмен
удостоен «Британской независимой кинопремии» за глобальный вклад в британское кино.
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