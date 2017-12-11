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«Большая маленькая ложь» возвращается

11 декабря
2017 год

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11 декабря 2017
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлен на второй сезон. Об этом сообщает издание Variety.

В продолжении картины Дэвида Э. Келли, ставшей обладателем прайм-тайм премии Эмми, сыграют Николь Кидман и Риз Уизерспун. Второй сезон снимет Андреа Арнольд – обладательница «Оскара» за короткометражку «Оса».

«Большая маленькая ложь» возвращается
фото: HBO

Как заявили в HBO, продолжение сериала расскажет о «злокачественности лжи, стойкости дружбы, хрупкости брака и, конечно же, о порочной жесткости родительского воспитания».

Исполнительными продюсерами второго сезона станут Келли, Кидман и Уизерспун. Жан-Марк Валле, отказавшийся от режиссёрского кресла продолжения картины, также поучаствует в ее съемках. Кроме того, продюсером выступит Лиана Мориарти – автор книги, по которой написан сценарий «Большой маленькой лжи».

Дата выхода второго сезона, в котором будет семь серий, пока остается секретом.

Премьера первого сезона состоялась в феврале 2017 года. Картина рассказывает историю, на первый взгляд, идеальной жизни трех женщин. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии. Благополучный городок на берегу океана внезапно сотрясает скандал. На вечеринке для родителей, организованной в единственной местной школе, произошел не то несчастный случай, не то убийство. Зритель как будто бы расследует это дело, приоткрывая тайны семейной жизни каждой из героинь.
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