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Михалкова предпочли Балабанову

11 декабря
2017 год

Новости кино >>
11 декабря 2017
На X-м съезде Союза кинематографистов РФ состоялись выборы председателя. Им, как это ни удивительно, в очередной раз стал режиссер Никита Михалков, возглавляющий общественную организацию с 1998 года.

Михалкова предпочли Балабанову

Альтернативной кандидатурой был самовыдвиженец Виктор Балабанов – «отец четверых детей и дед шести внуков, на счету которой 126 телекиноролей и 108 ролей в театрах». Кроме того, творческая биография артиста насчитывает «10 Молотовых, два Хрущева и полтора Ленина».

После того, как самовыдвиженец Балабанов первым пунктом своей программы назвал то, что если он станет председателем Союза кинематографистов, то заявит Владимиру Путина, «чтобы тот ушел в отставку», члены СК кандидата освистали и проголосовали против его кандидатуры на выборах.

Таким образом единственным кандидатом оказался Никита Михалков. В своей предвыборной речи он отметил, что главным будет «воспитать достойных молодых, которым можно будет отдать в руки наш Союз».

На съезде присутствовало 278 кандидатов, большинство проголосовали «за», пятеро был против, трое воздержались (в том числе сам Михалков). По новому уставу, также принятому на съезде, теперь председатель Союза кинематографистов РФ может избираться на данный пост неограниченное количество раз.
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