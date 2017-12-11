«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой Глобус»

Картина «Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
претендует на звание «Лучшего фильма на иностранном языке» премии «Золотой Глобус».
Также в эту номинацию попали картина Анджелины Джоли
«Сначала они убили моего отца
» (First They Killed My Father), «Фантастическая женщина
» (A Fantastic Woman), «На пределе
» (In the Fade) и «Квадрат
» (Square).
«Нелюбовь» ранее также попала в список лучших фильмов 2017-го года по версии кинокритиков, опрошенных журналом «Sight and Sound» Британского института кинематографии. Кроме того, картина удостоена двух номинаций Европейкой киноакадемии и «Азиатского Оскара».
Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
обсуждение >>