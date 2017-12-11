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«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой Глобус»

11 декабря
2017 год

Новости кино >>
11 декабря 2017
Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева претендует на звание «Лучшего фильма на иностранном языке» премии «Золотой Глобус».

Также в эту номинацию попали картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman), «На пределе» (In the Fade) и «Квадрат» (Square).

«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой Глобус»

«Нелюбовь» ранее также попала в список лучших фильмов 2017-го года по версии кинокритиков, опрошенных журналом «Sight and Sound» Британского института кинематографии. Кроме того, картина удостоена двух номинаций Европейкой киноакадемии и «Азиатского Оскара».

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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