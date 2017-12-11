«Первому игроку приготовиться»: война за контроль над будущим

Экранизация одноименного научно-фантастического романа Эрнеста Клайна
выйдет на экраны 29 марта 2018 года.
В картине снялись Тай Шеридан
, Оливия Кук
, Саймон Пегг
и другие.
2045 год, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Спасение люди находят в виртуальной вселенной игры Oasis, создатель которой оставляет уникальное завещание. Согласно документу все состояние гения получит игрок, который первым найдет цифровое «пасхальное яйцо», спрятанное в цифровом мире. Поиски превращаются в квест для всего мира и простого парня Уэйда Уоттса. Фантастическая гонка на выживание начинается.
обсуждение >>