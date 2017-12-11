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«Первому игроку приготовиться»: война за контроль над будущим

11 декабря
2017 год

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11 декабря 2017
Экранизация одноименного научно-фантастического романа Эрнеста Клайна выйдет на экраны 29 марта 2018 года.

В картине снялись Тай Шеридан, Оливия Кук, Саймон Пегг и другие.



2045 год, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Спасение люди находят в виртуальной вселенной игры Oasis, создатель которой оставляет уникальное завещание. Согласно документу все состояние гения получит игрок, который первым найдет цифровое «пасхальное яйцо», спрятанное в цифровом мире. Поиски превращаются в квест для всего мира и простого парня Уэйда Уоттса. Фантастическая гонка на выживание начинается.
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персоны
Оливия КукСаймон ПеггСтивен СпилбергТай Шеридан

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№ 1
Догма   11.12.2017 - 19:57
Опечатка в названии - «Певрому игроку приготовиться»: читать далее>>
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