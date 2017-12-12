Стивен Кейпл-младший снимет сиквел «Крида»

Режиссерское кресло на съемках фильма «Крид 2
» займет Стивен Кейпл-младший
. Об этом сообщает издание Variety
.
Изначально предполагалось, что съемками займется сам Сильвестр Сталлоне
, однако, как пишет издание, после консультаций с Майклом Б. Джорданом
и частью команды, он принял решение найти себе замену.
Кейпл будет работать со сценарием, написанным Сталлоне и Чео Ходари Кокером
.
Исполнительным продюсером может стать Райан Куглер
, который участвовал в создании фильма «Крид: Наследие Рокки
».
Сниматься в сиквеле будут Сталлоне, Джордан и Тесса Томпсон
. Производство фильма планируется начать в марте 2018 года.
Оригинальная картина вышла на российские экраны в январе 2016 года. По сюжету сын Аполло Крида, первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, не испытывает никакой страсти к боксу. Тем не менее, талант в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него и становится постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий возвращаться к старым делам. Даже в качестве тренера...
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