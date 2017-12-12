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Стивен Кейпл-младший снимет сиквел «Крида»

12 декабря
2017 год

Новости кино >>
12 декабря 2017
Режиссерское кресло на съемках фильма «Крид 2» займет Стивен Кейпл-младший. Об этом сообщает издание Variety.

Изначально предполагалось, что съемками займется сам Сильвестр Сталлоне, однако, как пишет издание, после консультаций с Майклом Б. Джорданом и частью команды, он принял решение найти себе замену.

Стивен Кейпл-младший снимет сиквел «Крида»

Кейпл будет работать со сценарием, написанным Сталлоне и Чео Ходари Кокером.

Исполнительным продюсером может стать Райан Куглер, который участвовал в создании фильма «Крид: Наследие Рокки».

Сниматься в сиквеле будут Сталлоне, Джордан и Тесса Томпсон. Производство фильма планируется начать в марте 2018 года.

Оригинальная картина вышла на российские экраны в январе 2016 года. По сюжету сын Аполло Крида, первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, не испытывает никакой страсти к боксу. Тем не менее, талант в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него и становится постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий возвращаться к старым делам. Даже в качестве тренера...
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персоны
Майкл Б. ДжорданСильвестр СталлонеТесса Томпсон
фильмы
Крид: Наследие Рокки

обсуждение >>
№ 1
Ник Пуловский   12.12.2017 - 11:04
Дорогая Редакция,не внук Аполло Крида,а его сын.Исправьте. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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