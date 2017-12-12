Стивен Кейпл-младший снимет сиквел «Крида»

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Новости кино Юрий Колокольников озвучил «Фердинанда» Мультик про доброго быка от «Двадцатого Века Фокс» появится на российских экранах 21 декабря.

Новости кино Равшана Куркова бросила вызов «Жестокому миру мужчин» Завершились съемки остросюжетной мелодрамы по заказу Первого канала.

Главная тема Стабильность – признак мастера: Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов На посту председателя общественной организации режиссер скромно разменял третий десяток, но «волю коллег» проигнорировать не мог

Ролики фильмов «Бойся своих желаний» Сколько вы готовы заплатить за шкатулку, которая исполняет желания?

Новости кино Сет Роген сообщит об убийстве Кеннеди в фильме «Новость» Актер исполнит роль легендарного телеведущего Уолтера Кронкайта.

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