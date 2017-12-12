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Сет Роген сообщит об убийстве Кеннеди в фильме «Новость»

12 декабря
2017 год

Новости кино >>
12 декабря 2017
Сет Роген сыграет легендарного американского телеведущего Уолтера Кронкайта в картине «Новость» (Newsflash), которая расскажет о работе телеканала CBS при освещении убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает издание Variety.

Сет Роген сообщит об убийстве Кеннеди в фильме «Новость»
фото: CBS

Дэвид Гордон Грин станет режиссером фильма по сценарию Бена Джейкоби. Грег Силверман и Адам Колбреннер займут продюсерские кресла.

Уолтер Кронкайт был бессменным ведущим вечернего выпуска новостей на канале CBS на протяжении 19 лет. Именно он сообщил американцам об убийстве Кеннеди, Уотергейтском скандале, начале кубинского кризиса и других важных исторических событиях.
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