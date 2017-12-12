Равшана Куркова бросила вызов «Жестокому миру мужчин»

Bubblegum Production и кинокомпания «ГРИФОН» завершили съемки сериала по заказу Первого канала «Жестокий мир мужчин
», в котором Равшана Куркова
исполнила главную роль. Актриса перевоплотилась в женщину со стальным характером Киру Арефьеву.
«Эта роль была сложной и физически, и эмоционально,
– цитирует Равшану пресс-служба. – Я подсчитала: из 43 съёмочных смен я не плакала только в трёх! Зато эта роль научила меня мужеству и буддийскому спокойствию, а заодно – разбираться в мире цифр и понимать финансовые схемы. Теперь, когда я оказываюсь в сложной жизненной ситуации, я говорю себе: а вот Кира Арефьева здесь не стала бы раскисать
».
В то же время Сергей Чонишвили
, сыгравший одного из ключевых персонажей картины крупного финансиста Владимира Кирсанова, считает, что в фильме присутствуют добрые, смешные моменты. «Мне понравилось, что в этой истории пересеклись несколько жанров, и юмору в ней тоже нашлось место
», – заявил он.
В сериале также снялись Игорь Верник
, Александр Макогон
, Джемал Тетруашвили
и Дмитрий Миллер
.
Режиссер Роман Нестеренко
рассказал, что было достаточно много непростых для съемки сцен: «Сложной стала сцена, в которой Кира Арефьева тонет в бассейне. Как оказалось, актриса не слишком уверенно плавает, а нырять не умеет вообще. Мне пришлось дать ей уроки спортивного брасса, перед каждым дублем мы проплывали с ней бассейн пару раз. Представляете, как тяжело новичку освоить навыки дыхания в воде? Мы топили Равшану часа два
».
12-серийный сериал расскажет историю молодого финансиста Киры, которая получает приглашение от новых знакомых стать одним из руководителей финансовой организации. Девушка соглашается, но не догадывается, что это мошенники. Став жертвой хитроумной аферы, Кира теряет все: работу, репутацию, блестящие перспективы. В ее голове зреет дерзкий план, как отомстить своим обидчикам. Придется ли Кире снова стать пешкой в чужой игре, или она сможет найти себя в этом жестоком мире мужчин?
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