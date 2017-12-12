«Оно» возглавило рейтинг кинозапросов «Яндекса»

«Яндекс» рассказал о самых популярных поисковых запросах 2017 года по кинотематике: хоррор «Оно
» оказался лидером топ-10 фильмов, которые пользователи искали чаще всего.
Второе место занял мультик «Гадкий Я 3
», тройку лидеров замыкает фэнтези «Стражи Галактики 2
». Фильм совместного производства с Disney «Последний богатырь
», ставший лидером по прокату в России и СНГ, разместился на шестой строчке рейтинга. В топ-10 также попали «Викинг
» Андрея Кравчука
, «Притяжение
» Федора Бондарчука
, а также «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
» и «Форсаж 8
».
Фильм «Матильда
», хоть и не попал в список самых популярных картин, все же оказался в рейтинге «Яндекса»: скандал вокруг драмы занял третью строчку в категории «События в России и мире».
Лидером по поисковым запросам среди российских сериалов стала «Молодежка
», за которой следуют «Отель Элеон
» и «Чернобыль. Зона отчуждения
». «Ивановы-Ивановы
», «Физрук
» и «Отчий берег
» пользователи браузера также искали чаще всего.
Наибольший интерес среди зарубежных сериалов вызвали «Игра престолов»
, «Гречанка
» и «Шерлок
». Замыкает топ-10 возобновленный «Твин Пикс
».
Режиссер Кирилл Серебренников
, актриса Равшана Куркова
и актер Армен Джигарханян
стали одними из самых популярных персон по запросам в «Яндексе».
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