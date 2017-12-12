Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Оно» возглавило рейтинг кинозапросов «Яндекса»

12 декабря
2017 год

Новости кино >>
12 декабря 2017
«Яндекс» рассказал о самых популярных поисковых запросах 2017 года по кинотематике: хоррор «Оно» оказался лидером топ-10 фильмов, которые пользователи искали чаще всего.

Второе место занял мультик «Гадкий Я 3», тройку лидеров замыкает фэнтези «Стражи Галактики 2». Фильм совместного производства с Disney «Последний богатырь», ставший лидером по прокату в России и СНГ, разместился на шестой строчке рейтинга. В топ-10 также попали «Викинг» Андрея Кравчука, «Притяжение» Федора Бондарчука, а также «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Форсаж 8».

«Оно» возглавило рейтинг кинозапросов «Яндекса»

Фильм «Матильда», хоть и не попал в список самых популярных картин, все же оказался в рейтинге «Яндекса»: скандал вокруг драмы занял третью строчку в категории «События в России и мире».

Лидером по поисковым запросам среди российских сериалов стала «Молодежка», за которой следуют «Отель Элеон» и «Чернобыль. Зона отчуждения». «Ивановы-Ивановы», «Физрук» и «Отчий берег» пользователи браузера также искали чаще всего.

Наибольший интерес среди зарубежных сериалов вызвали «Игра престолов», «Гречанка» и «Шерлок». Замыкает топ-10 возобновленный «Твин Пикс».

Режиссер Кирилл Серебренников, актриса Равшана Куркова и актер Армен Джигарханян стали одними из самых популярных персон по запросам в «Яндексе».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Фёдор БондарчукАрмен ДжигарханянАндрей КравчукРавшана КурковаКирилл Серебренников
фильмы
ВикингГадкий я 3Ивановы-ИвановыИгра престоловМатильдаМолодёжкаОноОтель ЭлеонОтчий берегПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиПоследний богатырьПритяжениеСтражи Галактики 2Твин ПиксФизрук (все сезоны)Форсаж 8Чернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчуждения-2Шерлок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Леонид Быков
Василий Векшин
Юрий Гребельник
Олеся Грибок
Касым Жакибаев
Анна Заржицкая
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Жерар Филипелли
Уингс Хаузер
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью