Юрий Колокольников озвучил «Фердинанда»

Актер Юрий Колокольников озвучил заглавного героя мультфильма Карлоса Салдана «Фердинад» – миролюбивого быка, на долю которого выпадают испытания.
«Поучаствовать в работе над анимационным фильмом было моей очень давней мечтой. Я так рад, что это, наконец, произошло, и теперь я стал частью мира анимации. Я вообще считаю, что это самая высшая точка в кинематографии, в которой возможно все», – цитирует Колокольникова пресс-служба Movie Mover.
По сюжету Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.
Герою мультфильма предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – оставаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.
«Фердинанд» выйдет в российский прокат 21 декабря 2017 года.
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