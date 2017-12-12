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«О чем говорят мужчины. Продолжение»: чувствуете? счастье…

12 декабря
2017 год

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12 декабря 2017
Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит возвращаются на экраны в старых добрых ролях комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение».



На этот раз Лёша, Слава, Камиль и Саша отправляются в Питер. Причем зачем они туда едут, знает только один из них. Но в какой-то момент становится понятно: неважно – зачем, важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

Один день в Северной столице, зато какой! Победа над немцами, похороны, Михаил Прохоров, воспоминания, споры.... Много вопросов и много мужских ответов.

Премьера комедии запланирована на 22 февраля 2018.
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персоны
Леонид БарацАлександр Демидов (III)Камиль ЛаринФлюза ФархшатоваРостислав Хаит
фильмы
О чём говорят мужчины. Продолжение

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