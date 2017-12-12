«О чем говорят мужчины. Продолжение»: чувствуете? счастье…

Леонид Барац
, Александр Демидов
, Камиль Ларин
и Ростислав Хаит
возвращаются на экраны в старых добрых ролях комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение
».
На этот раз Лёша, Слава, Камиль и Саша отправляются в Питер. Причем зачем они туда едут, знает только один из них. Но в какой-то момент становится понятно: неважно – зачем, важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!
Один день в Северной столице, зато какой! Победа над немцами, похороны, Михаил Прохоров, воспоминания, споры.... Много вопросов и много мужских ответов.
Премьера комедии запланирована на 22 февраля 2018.
обсуждение >>