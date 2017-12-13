Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм «Любовь – это картошка»

13 декабря
2017 год

Новости кино >>
13 декабря 2017
Главный отечественный фестиваль документального кино «Артдокфест» во вторник вечером подвел свои итоги. Гран-при конкурса достался картине голландского режиссера Алены ван дер Хорст «Любовь – это картошка», рассказывающей о семье режиссера и ее путешествии на родину – в российскую деревню.

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм «Любовь – это картошка»

Лучшим документальным фильмом была названа «Пятерка» Михаила Горобчука – режиссер на протяжении нескольких лет снимал из окна квартиры своего соседа. Одним из продюсеров ленты стала шеф-редактор сайта kino-teatr.ru Екатерина Визгалова.

Специальным призом жюри была отмечена лента Олега Мавроматти «Обезьяна, страус и могила», а диплом жюри получила картина «Кино для Карлоса» Ренато Боррайо Серрано. В жюри конкурсной программы входили учитель Сергей Казарновский, журналист Наталья Барбье и поэтесса Вера Полозкова.

В ночь на 12 декабря также стал известен победитель специального конкурса «Артдоксеть», в котором участвовали фильмы, выложенные в интернете. За них голосовали зрители. Победителем стала лента «Жены» Алены Сурановой, рассказывающая о трех женщинах, мужья которых были пассажирами ТУ-154 упавшего в Сочи 25 декабря 2016 года.

Фестиваль «Артдокфест» проходил с 6 по 12 декабря в довольно неспокойной обстановке. Так, 7 декабря был снят с показа после звонка от неизвестных лиц в кинотеатр «Каро 11 Октябрь», где проходили основные сеансы «Артдокфеста», фильм «Мустафа», повествующий о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Позже картина была выложена для онлайн-просмотра. 10 декабря во время демонстрации фильма о войне на Украине «Полет пули» Беаты Бубенец ворвалась группа лиц с требованием прекратить сеанс. В зале был распылен токсичный газ, зрителей эвакуировали, однако от запаха избавлялись еще долго, некоторые сеансы также пришлось отменить.

Лента «Полет пули» при этом получила главную российскую награду в сфере неигрового кино «Лавровая ветвь». Церемония ее вручения по традиции проходит на закрытии «Артдокфеста». Премией за лучший кинофильм был отмечен «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой, победителем среди телефильмов стал проект Николая Картозии и Антона Желнова «Саша Соколов. Последний русский писатель» режиссера Ильи Белова. Премию имени Льва Николаева за научно-популярный фильм получила работа «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко награду за лучший дебют – «Терапия» Юлии Серьгиной. Как сообщалось ранее, почетной премией «За вклад в кинолетопись» была отмечена педагог, режиссер и продюсер Марина Разбежкина.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаНеигровое/Документальное киноРоссийские кинопремии
персоны
Михаил ГоробчукНаталия ГугуеваНиколай КартозияОлег МавроматтиЛев НиколаевМарина Разбежкина
фильмы
Саша Соколов. Последний русский писательФорсаж. Возвращение

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Елена Миллиоти
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Йоанна Моро
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью