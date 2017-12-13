Гран-при «Артдокфеста» получил фильм «Любовь – это картошка»

Главный отечественный фестиваль документального кино «Артдокфест»
во вторник вечером подвел свои итоги. Гран-при конкурса достался картине голландского режиссера Алены ван дер Хорст «Любовь – это картошка»
, рассказывающей о семье режиссера и ее путешествии на родину – в российскую деревню.
Лучшим документальным фильмом была названа «Пятерка» Михаила Горобчука
– режиссер на протяжении нескольких лет снимал из окна квартиры своего соседа. Одним из продюсеров ленты стала шеф-редактор сайта kino-teatr.ru Екатерина Визгалова
.
Специальным призом жюри была отмечена лента Олега Мавроматти «Обезьяна, страус и могила»
, а диплом жюри получила картина «Кино для Карлоса» Ренато Боррайо Серрано
. В жюри конкурсной программы входили учитель Сергей Казарновский, журналист Наталья Барбье и поэтесса Вера Полозкова.
В ночь на 12 декабря также стал известен победитель специального конкурса «Артдоксеть», в котором участвовали фильмы, выложенные в интернете. За них голосовали зрители. Победителем стала лента «Жены» Алены Сурановой
, рассказывающая о трех женщинах, мужья которых были пассажирами ТУ-154 упавшего в Сочи 25 декабря 2016 года.
Фестиваль «Артдокфест» проходил с 6 по 12 декабря в довольно неспокойной обстановке. Так, 7 декабря был снят с показа после звонка от неизвестных лиц в кинотеатр «Каро 11 Октябрь», где проходили основные сеансы «Артдокфеста», фильм «Мустафа»
, повествующий о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Позже картина была выложена для онлайн-просмотра. 10 декабря во время демонстрации фильма о войне на Украине «Полет пули» Беаты Бубенец
ворвалась группа лиц с требованием прекратить сеанс. В зале был распылен токсичный газ, зрителей эвакуировали, однако от запаха избавлялись еще долго, некоторые сеансы также пришлось отменить.
Лента «Полет пули» при этом получила главную российскую награду в сфере неигрового кино «Лавровая ветвь». Церемония ее вручения по традиции проходит на закрытии «Артдокфеста». Премией за лучший кинофильм был отмечен «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой
, победителем среди телефильмов стал проект Николая Картозии
и Антона Желнова «Саша Соколов. Последний русский писатель»
режиссера Ильи Белова
. Премию имени Льва Николаева
за научно-популярный фильм получила работа «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» Станислава Ставинова
и Андрея Тимощенко
награду за лучший дебют – «Терапия» Юлии Серьгиной
. Как сообщалось ранее
, почетной премией «За вклад в кинолетопись» была отмечена педагог, режиссер и продюсер Марина Разбежкина
.
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