Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дженнифер Лоуренс приговорят к публичной казни

13 декабря
2017 год

Новости кино >>
13 декабря 2017
Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс исполнит главную роль в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Погребальный обряд» (Burial Rites). Об этом сообщает издание Variety.

По информации издания, Лоуренс также выступит в роли продюсера картины вместе с Эллисон ШермурГолодные игры») и Джастин Чьярокки.

Дженнифер Лоуренс приговорят к публичной казни
фото: REUTERS/Luke MacGregor

Фильм по сюжету одноименного романа Ханны Кент рассказывает об Агнес Магнусдоттир, ставшей последней в Исландии женщиной, приговоренной к публичной казни за убийство двух человек. Картина концентрируется на том периоде жизни Агнес, когда она ожидает окончательное решение суда: женщина неохотно строит эмоциональные и романтические связи и много размышляет о якобы совершенных преступлениях.

Картина Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» номинирована на три премии «Золотого глобуса», а также является главным претендентом на «Оскар». Гуаданьино снял «Большой всплеск» с Тильдой Суинтон «Я – это любовь».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Лука ГуаданьиноДженнифер ЛоуренсТильда Суинтон
фильмы
Большой всплескГолодные игрыЯ - это любовь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Елена Миллиоти
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Йоанна Моро
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью