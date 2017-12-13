Дженнифер Лоуренс приговорят к публичной казни

По информации издания, Лоуренс также выступит в роли продюсера картины вместе с Эллисон Шермур («Голодные игры») и Джастин Чьярокки.
фото: REUTERS/Luke MacGregor
Фильм по сюжету одноименного романа Ханны Кент рассказывает об Агнес Магнусдоттир, ставшей последней в Исландии женщиной, приговоренной к публичной казни за убийство двух человек. Картина концентрируется на том периоде жизни Агнес, когда она ожидает окончательное решение суда: женщина неохотно строит эмоциональные и романтические связи и много размышляет о якобы совершенных преступлениях.
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