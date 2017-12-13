«Художественный» откроют не раньше 2020 года

Реставрация самого старого московского кинотеатра «Художественный» не будет завершена до конца 2018 года, как это предусмотрено контрактом с мэрией. Об этом сообщает издание Forbes.
фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Согласно письму гендиректора акционерного общества «Художественный» Людмилы Гориной руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому, которое имеется в распоряжении Forbes, реставрационные работы могут быть завершены лишь к декабрю 2020 года. При этом она просит предусмотреть возможность продления работ до 2021 года.
Объясняя причины увеличения сроков, Горина отметила, что из-за абсолютно неудовлетворительного состояния помещения проект реставрации пришлось корректировать, а противоаварийные работы и вывоз мусора заняли почти полгода.
«Художественный» закрыли на реконструкцию в 2014 году, на что было выделено было выделено 870 млн рублей. Кинотеатр на Арбатской площади был открыт в 1909 году. В нем прошли премьеры первого отечественного звукового фильма и первого цветного.
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