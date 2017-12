«Черный список» лучших сценариев 2017-го года

фото: blcklst.com

The Black List опубликовал черный список лучших сценариев, которые не были допущены к производству в 2017 году.В этом году в список попало 76 работ. Возглавил рейтинг, как сообщает издание Deadline , проект фильма «» (Ruin), который рассказывает о бывшем нацисте, убивающем своих сослуживцев на территории поствоенной Германии, пытаясь искупить свои грехи.На втором месте оказался сценарий картины «» (Let Her Speak), основанный на реальных событиях. Фильм о сенаторе Венди Дэвис, сорвавшей своей 11-часовой речью принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе.В тройку лидеров попал также сценарий фильма «» (Daddio), в котором зритель становится свидетелем откровенного разговора таксиста и пассажира по дороге из аэропорта.Среди других фильмов, попавших в список, – «» (Keeper of the Diary) об истории публикации воспоминаний о Холокосте, «» (Hack) о русских хакерах, изменивших ход выборов президента США, «» (When Lightning Strikes) – реальная история 25-летней Джоан Роулинг и другие картины.