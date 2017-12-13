«Черный список» лучших сценариев 2017-го года

The Black List опубликовал черный список лучших сценариев, которые не были допущены к производству в 2017 году.
фото: blcklst.com
В этом году в список попало 76 работ. Возглавил рейтинг, как сообщает издание Deadline, проект фильма «Разруха» (Ruin), который рассказывает о бывшем нацисте, убивающем своих сослуживцев на территории поствоенной Германии, пытаясь искупить свои грехи.
На втором месте оказался сценарий картины «Дайте ей сказать» (Let Her Speak), основанный на реальных событиях. Фильм о сенаторе Венди Дэвис, сорвавшей своей 11-часовой речью принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе.
В тройку лидеров попал также сценарий фильма «Дружище» (Daddio), в котором зритель становится свидетелем откровенного разговора таксиста и пассажира по дороге из аэропорта.
Среди других фильмов, попавших в список, – «Хранитель дневника» (Keeper of the Diary) об истории публикации воспоминаний о Холокосте, «Взлом» (Hack) о русских хакерах, изменивших ход выборов президента США, «Когда поражает молния» (When Lightning Strikes) – реальная история 25-летней Джоан Роулинг и другие картины.
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