«Черный список» лучших сценариев 2017-го года

ревью

Александр Мамут объединит активы в 2018 году.

Опубликован рейтинг 76 работ, не допущенных к производству.

Кинотеатр не успевают отреставрировать в срок.

«Художественный» откроют не раньше 2020 года

Очень много негатива

Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»

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Стабильность – признак мастера: Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов

На посту председателя общественной организации режиссер скромно разменял третий десяток, но «волю коллег» проигнорировать не мог