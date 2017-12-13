«Синема Парк», «Формула кино» и Rambler&Co станут одним целым

Киносети «Синема Парк» и «Формула кино», интернет-холдинг Rambler&Co и издательство «Азбука-Аттикус» станут одной компанией к 2018 году. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал бизнесмен Александр Мамут.
фото: Александр Недорез / Институт «Стрелка»
Киносети, являющиеся крупнейшими в России, и Rambler & Co принадлежат Мамуту на 100%, в издательстве он контролирует 51%, остальным владеет французская группа Lagardere Publishing.
«Объединение даст синергию в производстве и дистрибуции контента в цифровой среде и офлайне», — цитирует его издание.
Планируется, что объединенное предприятие возглавит Роман Линин. В новой компании ожидается сокращение штата: всего работать будут 4–4,5 тыс. человек с учетом персонала кинотеатров. Предполагаемая выручка в 2018 году оценивается на уровне 25 млрд рублей.
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