Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Очень странные дела» и «Оно» в топе запросов Google

13 декабря
2017 год

Новости кино >>
13 декабря 2017
В Google опубликовали рейтинг самых популярных поисковых запросов этого года по кинотематике: хоррор «Оно» пользователи со всего мира искали в этой поисковой системе, как и в «Яндексе», чаще всего.

«Очень странные дела» и «Оно» в топе запросов Google

В топ-5 фильмов попали «Чудо-женщина», «Красавица и Чудовище», «Логан» и «Лига справедливости».

Что касается телешоу, то пользователи Google чаще всего искали сериалы «Очень странные дела», «13 причин почему», «Игра престолов» и «Железный кулак».

Самыми интересными актерами, по версии Goоglе, стали Меган Маркл, обручившаяся с принцем Гарри, Кевин Спейси, обвиненный в домогательствах, Галь Гадот, Луис Си Кей и Билл Скарсгард.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Галь ГадотМеган МарклЛуис Си КэйБилл СкарсгардКевин Спейси
фильмы
13 причин почемуЖелезный кулакИгра престоловКрасавица и чудовищеЛига справедливостиЛоган: РосомахаОноОчень странные делаЧудо-женщина

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Елена Миллиоти
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Йоанна Моро
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью