«Очень странные дела» и «Оно» в топе запросов Google

В Google
опубликовали рейтинг самых популярных поисковых запросов этого года по кинотематике: хоррор «Оно
» пользователи со всего мира искали в этой поисковой системе, как и в «Яндексе», чаще всего.
В топ-5 фильмов попали «Чудо-женщина
», «Красавица и Чудовище
», «Логан
» и «Лига справедливости
».
Что касается телешоу, то пользователи Google чаще всего искали сериалы «Очень странные дела
», «13 причин почему
», «Игра престолов
» и «Железный кулак
».
Самыми интересными актерами, по версии Goоglе, стали Меган Маркл
, обручившаяся с принцем Гарри, Кевин Спейси
, обвиненный в домогательствах, Галь Гадот
, Луис Си Кей
и Билл Скарсгард
.
обсуждение >>