Netflix назвал самые популярные сериалы этого года

Netflix
составил рейтинг
самых популярных сериалов, основываясь на данных о своих пользователях и исследованиях их привычек во время просмотра.
Рейтинг под названием A Year in Bingeing
включает в себя четыре категории: сериалы, которые пользователи смотрели более и менее двух часов в день, а также те, которые «обманывали» и «собирали нас вместе».
Среди картин, от которых мы не могли оторваться даже после двух часов просмотра, оказались «Американский вандал
», «3%
», «13 причин почему
» и «Ривердейл
».
Немного меньше нас увлекали «Корона
», «Большой рот
», «Блеск
», «Дорогие белые
» и «Озарк».
«Нарко
», «Очень странные дела
», «Черное зеркало
», «Восьмое чувство
» и «Охотник за разумом
» показывали нам мир иллюзии и обмана.
А вместе у экранов нас собирали те же «Очень странные дела» и «Ривердейл», «Девочки Гилмор
», «Лемони Сникет: 33 несчастья
» и «Звёздный путь: Дискавери
».
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