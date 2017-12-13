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Netflix назвал самые популярные сериалы этого года

13 декабря
2017 год

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13 декабря 2017
Netflix составил рейтинг самых популярных сериалов, основываясь на данных о своих пользователях и исследованиях их привычек во время просмотра.

Рейтинг под названием A Year in Bingeing включает в себя четыре категории: сериалы, которые пользователи смотрели более и менее двух часов в день, а также те, которые «обманывали» и «собирали нас вместе».

Netflix назвал самые популярные сериалы этого года

Среди картин, от которых мы не могли оторваться даже после двух часов просмотра, оказались «Американский вандал», «3%», «13 причин почему» и «Ривердейл».

Немного меньше нас увлекали «Корона», «Большой рот», «Блеск», «Дорогие белые» и «Озарк».

«Нарко», «Очень странные дела», «Черное зеркало», «Восьмое чувство» и «Охотник за разумом» показывали нам мир иллюзии и обмана.

А вместе у экранов нас собирали те же «Очень странные дела» и «Ривердейл», «Девочки Гилмор», «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Звёздный путь: Дискавери».
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13 причин почемуВосьмое чувствоКоронаОчень странные делаРивердейлЧёрное зеркало

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