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Оливия Манн объявила номинантов на премию Гильдии киноактёров США

14 декабря
2017 год

Новости кино >>
14 декабря 2017
Актрисы Оливия Манн и Ниси Наш объявили номинантов на ежегодную премию Гильдии киноактёров США (SAG), чья 24-я церемония вручения наград состоится 21 января. Итоги состоявшегося мероприятия опубликованы на официальном сайте гильдии.

Оливия Манн объявила номинантов на премию Гильдии киноактёров США

В секции «Кино» по числу номинаций лидирует драма Мартина Макдоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури», которая поборется за награду в четырёх категориях: «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучшая мужская роль второго плана» (Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл). Картина Греты Гервиг «Леди Бёрд» претендует на призы в трёх номинациях: «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая женская роль» (Сирша Ронан) и «Лучшая женская роль второго плана» (Лори Меткаф).

Среди актрис статуэтку также могут получить Джуди Денч («Виктория и Абдул»), Салли Хокинс («Форма воды») и Марго Робби («Ледяная стерва»). А в номинации «Лучшая мужская роль» представлены Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Джеймс Франко («Горе-творец»), Дэниэл Калуя (хоррор «Прочь» также претендует на премию в номинации «Лучший актёрский ансамбль»), Гэри Олдман («Тёмные времена») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»). Награду за достижения вручат Моргану Фриману.

«Корона»

В разделе, посвящённом телевизионным работам, лидером стал потоковый сервис Netflix, у которого на счету 19 номинаций. От него отстаёт на семь позиций HBO.

В номинации «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» представлены «Игра престолов», «Корона», «Очень странные дела», «Рассказ служанки» и «Это мы».

Награды за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале могут достаться Бенедикту Камбербэтчу («Шерлок»), Джеффу Дэниэлсу («Забытые Богом»), Роберту Де Ниро («Лжец, великий и ужасный»), Джеффри Рашу («Гений») и Александру Скарсгарду («Большая маленькая ложь»). Николь Кидман, Лора Дерн и Риз Уизерспун, сыгравшие в «Большой маленькой лжи», вместе с исполнительницами главных ролей во «Вражде» Джессикой Лэнг и Сьюзен Сарандон поборются за номинацию «Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале».

Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

На звание лучшей актрисы телевизионной драмы претендуют Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Клер Фой («Корона»), Лора Линни («Озарк»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Робин Райт («Карточный домик»), а лучшим драматическим актёром могут признать Джейсона Бэйтмана («Озарк»), Стерлинга К. Брауна («Это мы»), Питера Динклэйджа («Игра престолов»), Дэвида Харбора («Очень странные дела») и Боба Оденкерка («Лучше звоните Солу»).

За превосходную работу в комедийных сериалах премию могут получить актрисы Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»), Элисон Бри («Блеск»), Джулия Луиз-Дрейфус («Вице-президент»), Джейн Фонда и Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»), а также актёры Энтони Андерсон («Черноватый»), Азиз Ансари («Мастер не на все руки»), Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»), Шон Хейс («Уилл и Грейс»), Уильям Х. Мэйси («Бесстыдники») и Марк Марон («Блеск»).
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