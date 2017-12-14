Оливия Манн объявила номинантов на премию Гильдии киноактёров США

Актрисы Оливия Манн
и Ниси Наш
объявили номинантов на ежегодную премию Гильдии киноактёров США (SAG), чья 24-я церемония вручения наград состоится 21 января
. Итоги состоявшегося мероприятия опубликованы на официальном сайте гильдии
.
В секции «Кино» по числу номинаций лидирует драма Мартина Макдоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
, которая поборется за награду в четырёх категориях: «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд
), «Лучшая мужская роль второго плана» (Вуди Харрельсон
, Сэм Рокуэлл
). Картина Греты Гервиг «Леди Бёрд»
претендует на призы в трёх номинациях: «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая женская роль» (Сирша Ронан
) и «Лучшая женская роль второго плана» (Лори Меткаф
).
Среди актрис статуэтку также могут получить Джуди Денч
(«Виктория и Абдул»
), Салли Хокинс
(«Форма воды»
) и Марго Робби («Ледяная стерва»
). А в номинации «Лучшая мужская роль» представлены Тимоти Шаламе
(«Зови меня своим именем»
), Джеймс Франко
(«Горе-творец»
), Дэниэл Калуя
(хоррор «Прочь»
также претендует на премию в номинации «Лучший актёрский ансамбль»), Гэри Олдман
(«Тёмные времена»
) и Дензел Вашингтон
(«Роман Израэл, Esq.»
). Награду за достижения вручат Моргану Фриману
.
В разделе, посвящённом телевизионным работам, лидером стал потоковый сервис Netflix, у которого на счету 19 номинаций. От него отстаёт на семь позиций HBO.
В номинации «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» представлены «Игра престолов»
, «Корона»
, «Очень странные дела»
, «Рассказ служанки»
и «Это мы»
.
Награды за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале могут достаться Бенедикту Камбербэтчу
(«Шерлок»
), Джеффу Дэниэлсу
(«Забытые Богом»
), Роберту Де Ниро
(«Лжец, великий и ужасный»
), Джеффри Рашу
(«Гений»
) и Александру Скарсгарду
(«Большая маленькая ложь»
). Николь Кидман
, Лора Дерн
и Риз Уизерспун
, сыгравшие в «Большой маленькой лжи», вместе с исполнительницами главных ролей во «Вражде» Джессикой Лэнг
и Сьюзен Сарандон
поборются за номинацию «Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале».
На звание лучшей актрисы телевизионной драмы претендуют Милли Бобби Браун
(«Очень странные дела»), Клер Фой
(«Корона»), Лора Линни
(«Озарк»
), Элизабет Мосс
(«Рассказ служанки»), Робин Райт
(«Карточный домик»
), а лучшим драматическим актёром могут признать Джейсона Бэйтмана
(«Озарк»), Стерлинга К. Брауна
(«Это мы»), Питера Динклэйджа
(«Игра престолов»), Дэвида Харбора
(«Очень странные дела») и Боба Оденкерка
(«Лучше звоните Солу»
).
За превосходную работу в комедийных сериалах премию могут получить актрисы Узо Адуба
(«Оранжевый — хит сезона»
), Элисон Бри
(«Блеск»
), Джулия Луиз-Дрейфус
(«Вице-президент»
), Джейн Фонда
и Лили Томлин
(«Грейс и Фрэнки»
), а также актёры Энтони Андерсон
(«Черноватый»
), Азиз Ансари
(«Мастер не на все руки»
), Ларри Дэвид
(«Умерь свой энтузиазм»
), Шон Хейс
(«Уилл и Грейс»
), Уильям Х. Мэйси
(«Бесстыдники»
) и Марк Марон
(«Блеск»).
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