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Гильермо дель Торо попадёт на «Аллею кошмаров»

14 декабря
2017 год

Новости кино >>
14 декабря 2017
После начала 60-х, показанных в «Форме воды», Гильермо дель Торо окунётся в эпоху 40-х.

Гильермо дель Торо попадёт на «Аллею кошмаров»

Как сообщает Empire, режиссёр по возвращении из годового отпуска планирует взяться за ремейк нуара Эдмунда Гулдинга «Аллея кошмаров», вышедшего в 1947 году.

Классическая лента с Тайроном Пауэром, основанная на одноимённом романе Уильяма Линдсэя Грэшема, повествует о шарлатане Стэне Карлайле, якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.

Дель Торо не только поставит будущую картину, но и напишет сценарий вместе с Ким Морган. За производство отвечает компания Fox Searchlght, выпустившая «Форму воды».
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