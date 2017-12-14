Гильермо дель Торо попадёт на «Аллею кошмаров»

После начала 60-х, показанных в «Форме воды»
, Гильермо дель Торо
окунётся в эпоху 40-х.
Как сообщает Empire, режиссёр по возвращении из годового отпуска планирует взяться за ремейк нуара Эдмунда Гулдинга «Аллея кошмаров»
, вышедшего в 1947 году.
Классическая лента с Тайроном Пауэром
, основанная на одноимённом романе Уильяма Линдсэя Грэшема
, повествует о шарлатане Стэне Карлайле, якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.
Дель Торо не только поставит будущую картину, но и напишет сценарий вместе с Ким Морган
. За производство отвечает компания Fox Searchlght, выпустившая «Форму воды».
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