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Джо Джонстон приглашён на досъёмки «Щелкунчика»

14 декабря
2017 год

Новости кино >>
14 декабря 2017
Джо Джонстон («Первый мститель») занял режиссёрское кресло картины «Щелкунчик и четыре королевства», отправленной компанией Disney на досъёмки, поскольку режиссёр фильма Лассе Хальстрём не сможет вернуться к съёмкам из-за загруженного графика.

«Щелкунчик и Четыре Королевства»

Согласно THR, дополнительная съёмочная смена продлится 32 дня. За это время создатели переснимут несколько сцен с учётом правок сценария, которые внёс Томас Маккарти. Отмечается, что Хальстрём вернётся к работе после рождественских праздников уже на стадии постпродакшена.

В картине, основанной на детской повести Э.Т.А. Гофмана, снимаются Маккензи Фой, Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен, Сергей Полунин, Ричард Грант, Мэттью Макфадьен и другие актёры.

«Щелкунчик и четыре королевства» выйдет в мировой прокат 2 ноября.
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