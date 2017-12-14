Джо Джонстон приглашён на досъёмки «Щелкунчика»

Джо Джонстон
(«Первый мститель»
) занял режиссёрское кресло картины «Щелкунчик и четыре королевства»
, отправленной компанией Disney на досъёмки, поскольку режиссёр фильма Лассе Хальстрём
не сможет вернуться к съёмкам из-за загруженного графика.
Согласно THR, дополнительная съёмочная смена продлится 32 дня. За это время создатели переснимут несколько сцен с учётом правок сценария, которые внёс Томас Маккарти
. Отмечается, что Хальстрём вернётся к работе после рождественских праздников уже на стадии постпродакшена.
В картине, основанной на детской повести Э.Т.А. Гофмана
, снимаются Маккензи Фой
, Кира Найтли
, Морган Фриман
, Хелен Миррен
, Сергей Полунин
, Ричард Грант
, Мэттью Макфадьен
и другие актёры.
«Щелкунчик и четыре королевства» выйдет в мировой прокат 2 ноября
.
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