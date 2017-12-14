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На «Кинотавр» не повлияет Чемпионат мира по футболу

14 декабря
2017 год

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14 декабря 2017
29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал приём заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра.

На «Кинотавр» не повлияет Чемпионат мира по футболу

Как сообщает пресс-служба смотра, фестиваль традиционно пройдёт в Сочи с 3 по 10 июня наступающего года, а следовательно, никакого переноса в связи с проведением Чемпионата мира по футболу не будет.

В ноябре стало известно, что Московский международный кинофестиваль в 2018-м пройдёт не в июне, как в предыдущие годы, а в апреле. Причиной переноса послужил престижный футбольный чемпионат, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Основной площадкой «Кинотавра», как обычно, станет Зимний театр. Согласно пресс-службе фестиваля, с этого года упрощается формат подачи заявки на участие фильма в программе – теперь это можно будет сделать по единой электронной форме, размещённой на сайте смотра. Кроме того, в связи с большим количеством заявок на участие, фильмы, претендующие на включение в основной конкурс и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр» должны быть поданы на рассмотрение не позднее 1 апреля. С подробностями регламента фестиваля и условий участия можно ознакомиться на его официальном сайте.
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