Компания Disney приобрела активы холдинга 21st Century Fox

Компания The Walt Disney Company осуществила «сделку века», приобретя активы холдинга 21st Century Fox на сумму более 66 миллиардов долларов. В результате, у Disney появились существенные шансы эффективно конкурировать с видеосервисом Netflix, сообщает Deadline.
Среди компаний, попавших под крыло Диснея, оказались кино- и телестудия Twentieth Century Fox, кабельные сети FX и National Geographic, региональные спортивные сети, 39% акций спутникового телевизионного провайдера U.K. Sky и его международных кабельных сетей, включая Star India. Компании перешли права на «Людей Икс»
, «Дэдпула»
, «Планету обезьян»
и большинство других известных фильмов, которые представляют собой огромную синематеку.
Ранее сделку оценивали в $60 млрд с учётом задолженности, имеющейся у структур 21st Century Fox. По итогам транзакции у холдинга осталось 25% акций. Компании также пока принадлежат телеканал Fox News и студия в Лос-Анджелесе.
Слухи о покупке появились в начале ноября, но к реальным переговорам обе стороны приступили лишь две недели назад. Для получения необходимых согласований для слияния потребуется 12-18 месяцев.
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