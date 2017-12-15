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Финн Вулфард сыграет в новой экранизации «Поворота винта» Генри Джеймса

15 декабря
2017 год

Новости кино >>
15 декабря 2017
Звезда сериала «Очень странные дела» и хоррора «Оно» Финн Вулфард составит компанию Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049») в свежей киноадаптации классического произведения Генри Джеймса «Поворот винта», сообщает Variety.

Финн Вулфард

Хоррор «Поворот» (The Turning) расскажет о молодой гувернантке (Дэвис), которую нанимают для присмотра за двумя сиротами, обитающими в загородной усадьбе, где также можно встретить немало призраков.

Сценарий, написанный Чадом и Кэри Хэйсами, переписала дебютантка Джейд Бартлетт. За постановку возьмётся телевизионный режиссёр Флориа Сигизмонди, работавшая над сериалами «Американские боги», «Хемлок Гроув» и «Сорвиголова». Съёмки «Поворота» начнутся в первой половине наступающего года.

На счету повести Генри Джеймса уже десяток экранизаций. Самой лучшей из них считается лента Джека Клэйтона «Невиновные». Кроме того, в 1954 году на основе новеллы британским композитором, дирижёром и пианистом Бенджамином Бриттеном была создана опера с одноимённым названием.
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