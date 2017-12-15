Финн Вулфард сыграет в новой экранизации «Поворота винта» Генри Джеймса

Звезда сериала «Очень странные дела»
и хоррора «Оно» Финн Вулфард
составит компанию Маккензи Дэвис
(«Бегущий по лезвию 2049»
) в свежей киноадаптации классического произведения Генри Джеймса «Поворот винта»
, сообщает Variety.
Хоррор «Поворот»
(The Turning) расскажет о молодой гувернантке (Дэвис), которую нанимают для присмотра за двумя сиротами, обитающими в загородной усадьбе, где также можно встретить немало призраков.
Сценарий, написанный Чадом
и Кэри Хэйсами
, переписала дебютантка Джейд Бартлетт. За постановку возьмётся телевизионный режиссёр Флориа Сигизмонди
, работавшая над сериалами «Американские боги»
, «Хемлок Гроув»
и «Сорвиголова»
. Съёмки «Поворота» начнутся в первой половине наступающего года.
На счету повести Генри Джеймса уже десяток экранизаций. Самой лучшей из них считается лента Джека Клэйтона «Невиновные»
. Кроме того, в 1954 году на основе новеллы британским композитором, дирижёром и пианистом Бенджамином Бриттеном
была создана опера с одноимённым названием.
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